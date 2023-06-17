В Уфе закрывают рестораны популярной сети фасфуда

Как сообщал ранее Mkset, в Уфе кафе-мороженое Baskin Robbins переименовали в BrandICE. О том, что работающая в России «дочка» Baskin Robbins проведет ребрендинг, стало известно в декабре 2022 года. Помимо этого годом ранее из России ушел McDonald's. После ребрендинга рестораны получили название «Вкусно и точка».