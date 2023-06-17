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В Уфе закрывают рестораны популярной сети фасфуда

17 июня 2023, 13:55
Фото: 1MI

В Уфе в связи с ребрендингом закрываются на реконструкцию рестораны KFC

Рестораны быстрого питания сети KFC, закрываются в Уфе на неопределённый срок, сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»

По информации телеграм-канала, рестораны сети в Уфе начали закрываться на реконструкцию в связи с ребрендингом.

Как стало известно ранее, в связи с уходом владельца компании с российского рынка, рестораны сети быстрого питания в РФ продолжат свою работу под новым названием — Rostic's.

Как сообщал ранее Mkset, в Уфе кафе-мороженое Baskin Robbins переименовали в BrandICE. О том, что работающая в России «дочка» Baskin Robbins проведет ребрендинг, стало известно в декабре 2022 года. Помимо этого годом ранее из России ушел McDonald's. После ребрендинга рестораны получили название «Вкусно и точка».

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Город#Фастфуд#Реконструкция
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