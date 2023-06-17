В Уфе закрывают рестораны популярной сети фасфуда

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
По информации телеграм-канала, рестораны сети в Уфе начали закрываться на реконструкцию в связи с ребрендингом.
Как стало известно ранее, в связи с уходом владельца компании с российского рынка, рестораны сети быстрого питания в РФ продолжат свою работу под новым названием — Rostic's.
Как сообщал ранее Mkset, в Уфе кафе-мороженое Baskin Robbins переименовали в BrandICE. О том, что работающая в России «дочка» Baskin Robbins проведет ребрендинг, стало известно в декабре 2022 года. Помимо этого годом ранее из России ушел McDonald's. После ребрендинга рестораны получили название «Вкусно и точка».