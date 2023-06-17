В Уфе почти полностью ограничат движение по улице Заки Валиди

Помимо этого ближе к концу текущего месяца, а именно с семи утра 25 июня до полуночи 28 июня ограничат проезд по улице Генерал-губернатора Перовского и участкам улиц Гафури — от улицы Пушкина до улицы Пятигорской, улицы Гоголя — от улицы Тукаева до улицы Валиди и улицы Аксакова — от улицы Пушкина до улицы Валиди.