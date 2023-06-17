В Уфе почти полностью ограничат движение по улице Заки Валиди

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Так, в период с 07:00 18 июня по 23:59 3 июля будет закрыт участок улицы Заки Валиди от Гафури до Советской.
Помимо этого ближе к концу текущего месяца, а именно с семи утра 25 июня до полуночи 28 июня ограничат проезд по улице Генерал-губернатора Перовского и участкам улиц Гафури — от улицы Пушкина до улицы Пятигорской, улицы Гоголя — от улицы Тукаева до улицы Валиди и улицы Аксакова — от улицы Пушкина до улицы Валиди.
В мэрии Уфы добавляют, что в связи с введением ограничением в городе изменится схема движения транспорта. Ознакомиться с ней можно ниже.
Напомним, ранее в администрации Уфы сообщили о временном перекрытии улицы Чернышевского. .Так, в течение двух дней, с 16 по 17 мая проезд будет перекрыт по по двум полосам Чернышевского от перекрестка с ул. Султанова до перекрестка с ул. Госпитальной.