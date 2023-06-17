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В Уфе перекроют улицу Чернышевского

17 июня 2023, 04:17
Фото: 1MI

В Уфе с 16 по 19 июня частично закроют автомобильное движение по улице Чернышевского

Отдельные участки улицы будут недоступны для автомобильного проезда в течение нескольких дней, сообщает пресс-служба мэрии Уфы

Сообщается, что в одном из многоквартирных домов по ул. Чернышевского в период с 16 по 19 мая будут проводиться наружные сети водоснабжения и водоотведения.Так, в течение двух дней, с 16 по 17 мая проезд будет перекрыт по по двум полосам Чернышевского от перекрестка с Султанова до перекрестка с Госпитальной.

С 17 по 19 июня закроется одна полоса по четной стороне улицы Чернышевского от перекрестка с Султанова до Госпитальной.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Город#Ограничение движения#Автомобилисты
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