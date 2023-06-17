В Уфе перекроют улицу Чернышевского

Сообщается, что в одном из многоквартирных домов по ул. Чернышевского в период с 16 по 19 мая будут проводиться наружные сети водоснабжения и водоотведения.Так, в течение двух дней, с 16 по 17 мая проезд будет перекрыт по по двум полосам Чернышевского от перекрестка с Султанова до перекрестка с Госпитальной.