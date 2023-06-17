В парке Уфы вновь заметили дикое животное

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Житель Затона заметил детёныша косули ранним утром в парке «Волна». Малыш застрял между прутьями металлического забора и не мог оттуда выбраться. О случившемся очевидец сообщил в ЕДДС Уфы.
На помощь лесному обитателю прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. Спасатели, используя гидравлический инструмент, разжали прутья забора и освободили малыша, который, почуяв свободу, сразу же скрылся в лесу.
Примечательно, что за минувшие несколько недель дикие животные неоднократно были замечены на территории города. Так, в начале недели косулю заметили, прогуливающейся в окрестностях школы №89 в Уфе.
Помимо этого в городе не улицах города этой весной не раз замечали лосей. К примеру, двое молодых лосей переходили дорогу на улицах Рудольфа Нуреева и бульваре Давлеткильдеева. Позднее животных замечали близ трамвайных путей на Индустриальном шоссе, на садовых участках и даже в магазине.