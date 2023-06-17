В парке Уфы вновь заметили дикое животное

Помимо этого в городе не улицах города этой весной не раз замечали лосей. К примеру, двое молодых лосей переходили дорогу на улицах Рудольфа Нуреева и бульваре Давлеткильдеева. Позднее животных замечали близ трамвайных путей на Индустриальном шоссе, на садовых участках и даже в магазине.