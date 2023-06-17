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В парке Уфы вновь заметили дикое животное

17 июня 2023, 08:12
Фото: 1MI

В Уфе спасатели вызволили детёныша косули, застрявшего в заборе

Детёныш косули просунул шею между прутьями металлического ограждения в парке «Волна» и застрял. На помощь ему пришли спасатели, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

Житель Затона заметил детёныша косули ранним утром в парке «Волна». Малыш застрял между прутьями металлического забора и не мог оттуда выбраться. О случившемся очевидец сообщил в ЕДДС Уфы.

На помощь лесному обитателю прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы. Спасатели, используя гидравлический инструмент, разжали прутья забора и освободили малыша, который, почуяв свободу, сразу же скрылся в лесу.

Примечательно, что за минувшие несколько недель дикие животные неоднократно были замечены на территории города. Так, в начале недели косулю заметили, прогуливающейся в окрестностях школы №89 в Уфе.

Помимо этого в городе не улицах города этой весной не раз замечали лосей. К примеру, двое молодых лосей переходили дорогу на улицах Рудольфа Нуреева и бульваре Давлеткильдеева. Позднее животных замечали близ трамвайных путей на Индустриальном шоссе, на садовых участках и даже в магазине.

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