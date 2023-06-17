В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО ефрейтором

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Сообщается, что за свое мужество и героизм Андрей Егоров по указу президента РФ был награждён медалью «За Отвагу». Помимо этого, а мужество и самоотверженность, проявленную во время выполнения воинского долга, ефрейтор Егоров Андрей Анатольевич посмертно награждён Орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.
Руководитель муниципалитета Ришат Мансуров, присутствовавший на траурной церемонии, выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.
— Никакие слова утешения не помогут унять боль утраты. Мы искренне соболезнуем родным, близким, друзьям. Скорбим вместе с вами, — высказался он.