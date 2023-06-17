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В Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО ефрейтором

17 июня 2023, 07:52
Фото: 1MI
В погибшим в ходе спецоперации ефрейтором Андреем Егоровым простились днем ранее в Чишмах, сообщил в соцсетях глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров

Сообщается, что за свое мужество и героизм Андрей Егоров по указу президента РФ был награждён медалью «За Отвагу». Помимо этого, а мужество и самоотверженность, проявленную во время выполнения воинского долга, ефрейтор Егоров Андрей Анатольевич посмертно награждён Орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.

Фото: Ришат Мансуров// VK.com

Руководитель муниципалитета Ришат Мансуров, присутствовавший на траурной церемонии, выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

— Никакие слова утешения не помогут унять боль утраты. Мы искренне соболезнуем родным, близким, друзьям. Скорбим вместе с вами, — высказался он.
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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО
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