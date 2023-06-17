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Школьный учитель занимался наркобизнесом в Башкирии

17 июня 2023, 05:22
Фото: 1MI

Учителя из Тулы обвинили в покушении на сбыт наркотиков в Башкирии

Школьный учитель из Тулы, выйдя в декретный отпуск, решил заняться распространением запрещенных веществ, сообщает телеграм-канал BAZA

Сообщается, что в машине 27-летнего учителя английского языка сотрудники полиции в ходе досмотра обнаружили порядка 1,5 килограмм мефедрона. Позднее полицейские изучили данные в телефоне мужчины. Среди прочего там нашли данные о координатах закладок с запрещёнными веществами сразу в нескольких регионах России, в числе оказалась Башкирия.

Как сообщает телеграм-канал, ссылаясь на информацию от задержанного, в Башкирии было найдено 0,5 килограмм гашиша, в, а в Ульяновской области — килограмм альфа-пвп. В настоящий момент в отношении учителя возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических вещество в особо крупном размере.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Общество#Новости Башкирии#Наркотики#Задержание наркоторговца#Учителя
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