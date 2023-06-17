Школьный учитель занимался наркобизнесом в Башкирии

Как сообщает телеграм-канал, ссылаясь на информацию от задержанного, в Башкирии было найдено 0,5 килограмм гашиша, в, а в Ульяновской области — килограмм альфа-пвп. В настоящий момент в отношении учителя возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических вещество в особо крупном размере.