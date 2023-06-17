Перспективы развития отечественного коневодства обсудили на ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
На сессии обсуждалось инвестирование в спортивное конезаводсво, а также проблемы, которые имеются у данной области. Об этом информирует gorod55.ru.
Советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов назвал спортивное конезаводство и конюшенное дело точками опоры в развитии девелоперского бизнеса на базе конноспортивных клубов и конюшен. По его словам, сейчас важно привлекать инвестиции в эту отрасль.
Ключевыми проблемами Кретов назвал дефицит кадров и недостаточность конского поголовья.
Также он рассказал, что в этом году Федерация заключила три соглашения с вузами по специальным кафедрам и профессиям, относящимся к сфере конной индустрии.
В свою очередь директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова напомнила, что в Советском Союзе поголовье лошадей превышало 34 млн голов. Согласно статистике 2021 года, в РФ оставалось не более 1,3 млн.
Тарасова акцентировала внимание на отсутствии в России специализированных учебных организаций для обучения специалистов, работающих в сферах коневодства и конного спорта. Проблемы есть даже в среде топ-менеджеров.
По мнению Тарасовой, для решения проблемы необходимо создать систему подготовки кадров для данной отрасли.