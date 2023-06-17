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Перспективы развития отечественного коневодства обсудили на ПМЭФ-2023

17 июня 2023, 10:35
Фото: Росконгресс
На Петербургском международном экономическом форуме при поддержке Фонда Росконгресс прошла сессия «Конный спорт как образ жизни и перспективное направление бизнеса».

На сессии обсуждалось инвестирование в спортивное конезаводсво, а также проблемы, которые имеются у данной области. Об этом информирует gorod55.ru.

Советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов назвал спортивное конезаводство и конюшенное дело точками опоры в развитии девелоперского бизнеса на базе конноспортивных клубов и конюшен. По его словам, сейчас важно привлекать инвестиции в эту отрасль.

Ключевыми проблемами Кретов назвал дефицит кадров и недостаточность конского поголовья.

Также он рассказал, что в этом году Федерация заключила три соглашения с вузами по специальным кафедрам и профессиям, относящимся к сфере конной индустрии.

В свою очередь директор по маркетингу КСК Horseka sport Инесса Тарасова напомнила, что в Советском Союзе поголовье лошадей превышало 34 млн голов. Согласно статистике 2021 года, в РФ оставалось не более 1,3 млн.

Тарасова акцентировала внимание на отсутствии в России специализированных учебных организаций для обучения специалистов, работающих в сферах коневодства и конного спорта. Проблемы есть даже в среде топ-менеджеров.

По мнению Тарасовой, для решения проблемы необходимо создать систему подготовки кадров для данной отрасли.

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