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Дневник маньяка: что случилось с убийцей терроризировавшем город-миллионник

17 июня 2023, 03:05
Фото: 1MI
Эта история могла бы войти в учебники по психологии. Она рассказывает о том, как проблемы в семье толкают людей на ужасающие поступки.

В феврале 2007 года жителей Омска потрясло сразу два громких события: неизвестным, с разницей всего в 11 дней, было совершено два нападения с применением огнестрельного оружия. Обе жертвы скончались, не приходя в сознание, а обстоятельства их смерти поставили правоохранительные органы в тупик. Ранения не были схожи с типичными ранами от пули, что доказывало — преступление совершил один и тот же человек.

Более года спустя неуловимый убийца снова вышел на охоту. В этот раз удача была не на его стороне: пострадавший выжил., но к сожалению, описать нападавшего не смог.

И все же, долго скрываться преступнику не удалось. Год спустя, осенью 2009, он совершил покушение на молодого отца в присутствии его жены и ребёнка. Именно эта семья, опознав внешность нападавшего, и привела следствие к поимке маньяка.

В 2010 году он был задержан и взят под стражу для раскрытия дела. Неуловимым убийцей оказался 28-летний Андрей Кудла. На сотрудничество со следствием мужчина идти не хотел, однако было собрано достаточное количество доказательств, подтверждающих его вину. Тем не менее, до колонии Кудла не добрался: заработал психическое расстройство, с которым его было принято на время перевести психдиспансер закрытого типа.

Причины его поступков, как можно было судить по найденным в доме Кудлы видеозаписям, где тот вёл так называемый дневник маньяка. Причины его желания убивать, крылись в ненависти к собственному отцу, отсутствие которого сформировало в мужчине ненависть к остальным людям собственного пола.

Окончание истории Андрея Кудлы оказалось куда плачевнее, чем можно было себе представить. Подробно, историю Омского маньяка можно прочитать на сайте издания Город55.

#Рустэм Башкирцев
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