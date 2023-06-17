Дневник маньяка: что случилось с убийцей терроризировавшем город-миллионник

В феврале 2007 года жителей Омска потрясло сразу два громких события: неизвестным, с разницей всего в 11 дней, было совершено два нападения с применением огнестрельного оружия. Обе жертвы скончались, не приходя в сознание, а обстоятельства их смерти поставили правоохранительные органы в тупик. Ранения не были схожи с типичными ранами от пули, что доказывало — преступление совершил один и тот же человек.