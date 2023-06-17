Бесплатности и капсула с посланием: гуляем по обновленному парку Нефтехимиков в Уфе

Как неоднократно отмечали власти города и республики, парк «Нефтехимиков» — место «с богатой историей и традициями». Он был заложен еще в 1947 году и изначально назывался «Городской сад „Победа“». В его состав первоначально входили ДК «Химик» и стадион «Строитель», а в 1956 году появился летний кинотеатр, на месте которого сейчас существует спортшкола олимпийского резерва. С 1980 года парк носит привычное горожанам современное название — парк культуры и отдыха «Нефтехимиков». За это время — 75 лет — парк ни разу не обновлялся. О реконструкции «Нефтехимиков» уфимцы просили еще с 2016 года, но тогда все упиралось в финансирование. Сейчас же преображение известного на всю Уфу парка решили приурочить к 450-летию Уфы, которое будут отмечать уже в следующем году.