Бесплатности и капсула с посланием: гуляем по обновленному парку Нефтехимиков в Уфе

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Как неоднократно отмечали власти города и республики, парк «Нефтехимиков» — место «с богатой историей и традициями». Он был заложен еще в 1947 году и изначально назывался «Городской сад „Победа“». В его состав первоначально входили ДК «Химик» и стадион «Строитель», а в 1956 году появился летний кинотеатр, на месте которого сейчас существует спортшкола олимпийского резерва. С 1980 года парк носит привычное горожанам современное название — парк культуры и отдыха «Нефтехимиков». За это время — 75 лет — парк ни разу не обновлялся. О реконструкции «Нефтехимиков» уфимцы просили еще с 2016 года, но тогда все упиралось в финансирование. Сейчас же преображение известного на всю Уфу парка решили приурочить к 450-летию Уфы, которое будут отмечать уже в следующем году.
Сдать парк должны были в ноябре 2022 года, однако сроки пришлось сдвинуть «из-за санкций». В общей сложности реконструкция обойдется около 700 млн рублей — вместе со вторым этапом, который еще не начался. Исполнителем работ является компания из Тюмени «Реалист», на заре своей деятельности занимавшаяся не только реконструкцией парков и строительством разнообразных объектов, но и поставкой продуктов в СИЗО. Эта же компания обновила парк «Кашкадан» в Уфе.
Парковая зона имеет три входа, каждый из которых украшают каменные арки, ранее снесённые в силу ветхого состояния. В день торжественного открытия глава Башкирии упомянул о том, что это был первый опыт по восстановлению каменных строений советского периода, в дальнейшем такие работы планируются и в других частях города.
Особого внимания заслуживает центральный вход, внешний вид которого доставляет эстетическое удовольствие не только любителям и знатокам архитектуры, но и простым обывателям.
Потеряться в парке теперь стоит большого труда — помимо указателей по всей территории, на входе расположена схема местности.
Наиболее оживлённой частью парка с уверенностью можно назвать центр, поскольку именно там сосредоточена вся активность. Несмотря на практически полное отсутствие аттракционов, исключая батуты и пункт проката, здесь всё равно есть чем заняться. Во время прогулки репортёры отметили большое количество детей, которые были увлечены играми на каждой из предназначенных для этого зон.
Юным гонщикам свои услуги готов предложить пункт проката. Глядя на такой репертуар разнообразного транспорта, понимаешь, насколько грустно иногда быть взрослым.
Долгая и активная прогулка на свежем воздухе способна пробудить аппетит у любого. Небольшая, но уютная зона кафетериев может помочь справиться с голодом.
Зоной тренировок в парке Нефтехимиков располагают не только люди, но и наши верные четвероногие друзья. Специально для них в одной из зон расположена огороженная высоким забором территория, оснащённая необходимым для активной игры оборудованием. Некоторые хозяева уже приводят своих собак сюда.
По степени отдаления от центра атмосфера вокруг становится более спокойной, позволяя вам побыть в уединении с природой. Необязательно занимать себя чем-то увлекательным и весёлым, чтобы хорошо провести время. Иногда простые прогулки могут стать наилучшим вариантом для отдыха и снятия напряжения.
Именно в этой зоне парка вы и можете наткнуться на архитектурное сооружение, имеющее цилиндрическую форму и округлый купол.
Особенно привлекательно выглядит верхняя часть ротонды, в зеркальной поверхности которой отражается небосвод.
Кто-то скажет, что шашки и шахматы — это скучные игры для стариков, и окажется неправ. В шахматном павильоне в полной гармонии друг с другом уживаются как взрослые игроки, так и совсем юные шахматисты.
Всего в нескольких шагах от павильона можно заметить и ныне облагороженную капсулу времени, которая ранее практически не выделялась на фоне земли и листвы.
Чтобы парк как можно дольше держал подобающий вид, здесь были установлены два туалета (все они полностью функционируют и на данный момент ещё сохраняются в чистоте), мусорные баки и камеры видеонаблюдения, которые могут отследить возможные нарушения.
В парке присутствуют стенды с информацией о растущих на территории растениях с приложенными к ним фотографиями и интересными фактами. Ещё два таких же стенда знакомят посетителей с некоторыми местными обитателями. Благодаря этому можно узнать, например, о том, что в парке обитают крушинницы, махаоны и крапивницы. Но хотелось бы отметить, что зачастую тут встречаются лишь капустницы.
Помимо очевидных плюсов, нами были отмечены и некоторые недочёты. Возложенная по территории каменная плитка местами выглядит обшарпанной, словно на её долю выпали немалые испытания. Белые пятна сильно бросаются в глаза, портя внешний вид. Или это какой-то новый дизайнерский ход? Остаётся только надеяться, что обещанную замену старого покрытия проведут в ближайшее время.
Несмотря на большое количество урн, расположенных в шаговой доступности любой точки парка, здесь уже присутствует оставленный недобросовестными уфимцами мусор.
На странице парка ВКонтакте уже представлен возможный макет будущего фонтана перед зданием ДК «Химик», расположенном в нескольких шагах от центрального входа в парк.
По словам главы Башкирии, ежегодно на благоустройство парковых зон города будет выделяться не менее одного миллиарда рублей. Ранее уже были реконструированы парки «Первомайский» в Калининском районе, одноимённый Дëмский парк, а также нашумевший парк «Кашкадан», открытие которого состоялось также в день города.