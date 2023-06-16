Вспыхнул как спичка: житель Башкирии едва не сгорел заживо из-за пагубной привычки

Напомним, ранее в Башкирии нетрезвый водитель облил бензином и поджег сотрудника полиции. Мужчина, который по мнению полицейских сел за руль в состоянии опьянения, якобы не захотел проходить процедуру медосвидетельствования. Он достал из багажника канистру с бензином, облил им инспектора и поджег. Примечательно, что своей вины в содеянном поджигатель не признал.