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Вспыхнул как спичка: житель Башкирии едва не сгорел заживо из-за пагубной привычки

16 июня 2023, 18:24
Фото: 1MI

В Башкирии мужчина едва не сгорел заживо из-за желания покурить

Житель Стерлибашевского района Башкирии решил закурить, когда нёс в руках канистру с бензином. Его тело в считанные секунды охватило пламя, сообщает пресс-службу МЧС по РБ

По информации ведомства, мужчина 1961 года рождения шел по улице, неся в руках канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. В какой-то момент он решил закурить и тут же произошла резкая вспышка пламени.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

В настоящий момент мужчина, пребывающий в крайне тяжелом состоянии, был госпитализирован в реанимацию ГКБ №1 г. Стерлитамак. Медики диагностировали у него ожоги 2-3 степени головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а также ожоговый шок.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Напомним, ранее в Башкирии нетрезвый водитель облил бензином и поджег сотрудника полиции. Мужчина, который по мнению полицейских сел за руль в состоянии опьянения, якобы не захотел проходить процедуру медосвидетельствования. Он достал из багажника канистру с бензином, облил им инспектора и поджег. Примечательно, что своей вины в содеянном поджигатель не признал.

#Азамат Нухов#Происшествия#Новости Башкирии
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