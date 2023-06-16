Вспыхнул как спичка: житель Башкирии едва не сгорел заживо из-за пагубной привычки

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
По информации ведомства, мужчина 1961 года рождения шел по улице, неся в руках канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. В какой-то момент он решил закурить и тут же произошла резкая вспышка пламени.
В настоящий момент мужчина, пребывающий в крайне тяжелом состоянии, был госпитализирован в реанимацию ГКБ №1 г. Стерлитамак. Медики диагностировали у него ожоги 2-3 степени головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а также ожоговый шок.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.
Напомним, ранее в Башкирии нетрезвый водитель облил бензином и поджег сотрудника полиции. Мужчина, который по мнению полицейских сел за руль в состоянии опьянения, якобы не захотел проходить процедуру медосвидетельствования. Он достал из багажника канистру с бензином, облил им инспектора и поджег. Примечательно, что своей вины в содеянном поджигатель не признал.