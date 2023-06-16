Названа дата возвращения домой пострадавших в Абхазии башкирских туристов

Известно, что две из трех застрявших в Абхазии семей уже получили документы для выезда из страны, еще одна семья должна получить их ближе к обеду 16 июня. По данным пресс-секретаря посла республики Абхазия в России Дениса Лаврикова из Абхазии туристы выедут около 15 часов по местному времени. Абхазия обеспечит всем им трансфер до границы.