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Названа дата возвращения домой пострадавших в Абхазии башкирских туристов

16 июня 2023, 04:31
Фото: 1MI

Лишившиеся документов после ливня в Абхазии туристы из Башкирии сегодня поедут домой

Чтобы вернуться домой гражданам готовят новые документы, сообщила «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службу посла РФ в Абхазии 16 июня.

Как уже сообщалось ранее 10 жителей Башкирии пострадали от разгула стихии в Абхазии, там накануне сильным ливнем буквально смывало дома. Так 10 жителей Башкирии, 7 из которых несовершеннолетние лишились своих документов, что серьезно усложнило процедуру по их возвращению.

Известно, что две из трех застрявших в Абхазии семей уже получили документы для выезда из страны, еще одна семья должна получить их ближе к обеду 16 июня. По данным пресс-секретаря посла республики Абхазия в России Дениса Лаврикова из Абхазии туристы выедут около 15 часов по местному времени. Абхазия обеспечит всем им трансфер до границы.

Напомним, ранее все пострадавшие от стихии семьи получили от Абхазской стороны компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Транспорт#Летний оздоровительный отдых
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