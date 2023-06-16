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Владимир Табак подвел итоги исследования о развитии российских брендов

16 июня 2023, 17:08
Фото: АНО «Диалог»
Темы отношения россиян к отечественным брендам коснулись на полях сессии ПМЭФ «Отечественные бренды: новые возможности для роста».

В процессе дискуссии гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак обнародовал результаты социологического исследования, согласно которым 77% россиян высказались в пользу появления новых и развития существующих российских брендов вместо возвращения зарубежных. Об этом информирует udm-info.

По информации АНО «Диалог», среди цифровых сервисов и платформ наибольшей популярностью в России пользуются бренды «Яндекс», «Госуслуги» и VK. В секторе транспорта в лидерах оказались РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ. В банковской сфере лидирует Сбер.

«Если мы посмотрим на российские бренды, то из топ-50 только девять — настоящие отечественные бренды», — подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф, который задумался, почему в России так мало сильных брендов. Первой причиной, с его точки зрения, можно назвать отношение к политике брендов в системе образования. Второй причиной является построение бренда, который должен пронизывать всю организацию. Третья причина кроется в управлении всем жизненным циклом бренда, которое требует такой же инвестиционной поддержки, как сам продукт.

Владимир Табак рассказал, что 46% жителей России не заметили разницы между иностранными товарами и их отечественными аналогами. Более половины участников опроса в РФ уверены, что уход западных компаний с российского рынка будет иметь позитивные последствия для экономики России.

Табак подчеркнул, что в основном граждане оценивают уход иностранных компаний из РФ без негатива. 67% опрошенных по данной теме восприняли ситуацию либо равнодушно, либо спокойно, подвел итог глава «Диалога».

На сессии разговор также коснулся новых обстоятельств в экономике и тех преимуществ, которые российскому бизнесу принес уход зарубежных конкурентов с рынка РФ. В качестве основных возможностей для роста участники сессии назвали формирование сильного бренда, верное позиционирование и продвижение продукта. Предполагается, что эти факторы дадут товарам российского производства возможность занять достойное место в потребительской корзине россиян.

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