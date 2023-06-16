Владимир Табак подвел итоги исследования о развитии российских брендов

«Если мы посмотрим на российские бренды, то из топ-50 только девять — настоящие отечественные бренды», — подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф, который задумался, почему в России так мало сильных брендов. Первой причиной, с его точки зрения, можно назвать отношение к политике брендов в системе образования. Второй причиной является построение бренда, который должен пронизывать всю организацию. Третья причина кроется в управлении всем жизненным циклом бренда, которое требует такой же инвестиционной поддержки, как сам продукт.