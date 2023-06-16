В ресторане «Сыровар» Владислава Ловкова рассказали о процессе приготовления сыра

Posted 16 июня 14:57
Published 16 июня 14:57
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Мероприятие прошло в ресторане «Сыровар», специализирующемся на изготовлении различных видов сыра. «Сыровар» считается одним из первых в республике заведений, которое имеет собственную сырное производство. Проект функционирует уже 5 лет.
«Хотелось сделать что-то, чего не хватает в этом городе. Я сам просто очень сильно люблю поесть, но не хотелось делать то же, что уже есть где-то рядом, поэтому решил сделать ресторан с собственным производством сыра. Это интересная концепция, поскольку много кто любит сыр. Он везде: в супе, на брускетте, в салате…», — рассказал основатель заведения Владислав Ловков.
Всего производится семь сыров: Моцарелла, Рикотта, Качотта, Страчателла, Халлуми и Кроттен. Отдельно, Ловков выделил Буррату, которая является наиболее популярным продуктом у посетителей заведения. Весь сыр, по словам Ловкова, изготавливается из местного, башкирского молока.
Сейчас продукцией предприятия пользуются и другие заведения. «Сыровар» поставляет свои сыры во внешние торговые точки. Поддержку предприятию оказывает Сбербанк, аргументируя свою позицию тем, что история успеха «Сыровара» способна вдохновить людей открыть своё собственное дело.
«Предприятия с такими историями, как „Сыровар“, вдохновляют тех, кто еще только планирует создать собственный бизнес, однако всегда есть страх, что что-то не получится, не хватит знаний или ресурсов, — отметил присутствовавший на мероприятии управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.