В ресторане «Сыровар» Владислава Ловкова рассказали о процессе приготовления сыра

Всего производится семь сыров: Моцарелла, Рикотта, Качотта, Страчателла, Халлуми и Кроттен. Отдельно, Ловков выделил Буррату, которая является наиболее популярным продуктом у посетителей заведения. Весь сыр, по словам Ловкова, изготавливается из местного, башкирского молока.