В Магаданской области РЭО инвестирует до 5 млрд рублей в объект обращения с ТКО

Буцаев рассказал, что комплекс будет возведен по концессионному соглашению. Его мощность составит 55 000 тонн в год. Это позволит обрабатывать более 80% отходов региона. На встрече обсуждалась и возможность включения проекта в план развития Магадана, пишет vostokmedia.com.