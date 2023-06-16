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В Магаданской области РЭО инвестирует до 5 млрд рублей в объект обращения с ТКО

16 июня 2023, 12:11
Фото: 1MI
В рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев встретился с главой Магаданской области Сергеем Носовым. Они обсудили строительство в регионе комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Буцаев рассказал, что комплекс будет возведен по концессионному соглашению. Его мощность составит 55 000 тонн в год. Это позволит обрабатывать более 80% отходов региона. На встрече обсуждалась и возможность включения проекта в план развития Магадана, пишет vostokmedia.com.

Эксперты оценили проект в 6,5 млрд рублей, из которых до 5 млрд готов предоставить Российский экологический оператор. Сообщается о планах выхода на финансирование уже осенью 2023-го. Источник поступления средств — размещение облигаций РЭО.

Реализуется проект силами ООО «Магаданская экологическая концессия».

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