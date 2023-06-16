В Магаданской области РЭО инвестирует до 5 млрд рублей в объект обращения с ТКО

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Буцаев рассказал, что комплекс будет возведен по концессионному соглашению. Его мощность составит 55 000 тонн в год. Это позволит обрабатывать более 80% отходов региона. На встрече обсуждалась и возможность включения проекта в план развития Магадана, пишет vostokmedia.com.
Эксперты оценили проект в 6,5 млрд рублей, из которых до 5 млрд готов предоставить Российский экологический оператор. Сообщается о планах выхода на финансирование уже осенью 2023-го. Источник поступления средств — размещение облигаций РЭО.
Реализуется проект силами ООО «Магаданская экологическая концессия».