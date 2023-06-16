В Башкирии за год выросло количество отравлений алкоголем с летальным исходом

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
По данным статистики, чаще всего в результате алкогольной интоксикации становились жители Уфы — в период с января по мая в башкирской столице было зарегистрировано 19 случаев отравления с летальным исходом. Со значительным отставанием в антирейтинге идет Стерлитамак — шесть случаев. Третье место разделили Белорецк и Уфимский район — по пять случаев в каждом.
С начала года общий показатель отравлений алкоголем по республике, согласно данным ведомства, составил 14,1 на 100 тыс. человек. Годом ранее показатель составил 12,9. За медицинской помощью в результате передозировки алкоголем в течение пяти месяцев суммарно обратилось 573 гражданина республики. Чаще всего к медикам обращались в Стерлитамаке — 149 случаев, с небольшим отставанием идет Уфы — 143, Стерлитамакский район — 24, Октябрьский — 22 и Нефтекамске — 20.
Напомним, ранее в России после употребления алкогольного напитка «Мистер Сидр» скончалось свыше 30 человек, ещё около 100 также пострадали после употребления напитка. В ходе проверок напиток был обнаружен в Башкирии. Так, на оптовом складе в городе Салават было обнаружено около 2640 литров алкоголя данной марки. Всего в России было изъято 37,6 тысячи литров напитка, наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму.