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В Башкирии за год выросло количество отравлений алкоголем с летальным исходом

16 июня 2023, 13:58
Фото: 1MI

В Башкирии за пять месяцев 2023 года 78 человек погибло от отравления алкоголем

За пять месяцев текущего года в Башкирии в результате отравления алкоголем скончались 78 человек, что уже на 12 человек больше по сравнению с данными за прошлый год. Показатель смертности вырос с 1,6 до 1,9 на сто тысяч населения, сообщает региональный Роспотребнадзор

По данным статистики, чаще всего в результате алкогольной интоксикации становились жители Уфы — в период с января по мая в башкирской столице было зарегистрировано 19 случаев отравления с летальным исходом. Со значительным отставанием в антирейтинге идет Стерлитамак — шесть случаев. Третье место разделили Белорецк и Уфимский район — по пять случаев в каждом.

С начала года общий показатель отравлений алкоголем по республике, согласно данным ведомства, составил 14,1 на 100 тыс. человек. Годом ранее показатель составил 12,9. За медицинской помощью в результате передозировки алкоголем в течение пяти месяцев суммарно обратилось 573 гражданина республики. Чаще всего к медикам обращались в Стерлитамаке — 149 случаев, с небольшим отставанием идет Уфы — 143, Стерлитамакский район — 24, Октябрьский — 22 и Нефтекамске — 20.

Напомним, ранее в России после употребления алкогольного напитка «Мистер Сидр» скончалось свыше 30 человек, ещё около 100 также пострадали после употребления напитка. В ходе проверок напиток был обнаружен в Башкирии. Так, на оптовом складе в городе Салават было обнаружено около 2640 литров алкоголя данной марки. Всего в России было изъято 37,6 тысячи литров напитка, наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму.

#Азамат Нухов#Общество#Новости Уфы#Новости Башкирии#Статистика#Роспотребнадзор#Алкоголь#Отправление алкоголем
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