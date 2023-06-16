В Башкирии за год выросло количество отравлений алкоголем с летальным исходом

Напомним, ранее в России после употребления алкогольного напитка «Мистер Сидр» скончалось свыше 30 человек, ещё около 100 также пострадали после употребления напитка. В ходе проверок напиток был обнаружен в Башкирии. Так, на оптовом складе в городе Салават было обнаружено около 2640 литров алкоголя данной марки. Всего в России было изъято 37,6 тысячи литров напитка, наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму.