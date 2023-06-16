Успеть за три дня: тепло в Уфу пришло всего лишь на выходные

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
В Уфе пятница 16 июня обещает быть одним из самых теплых дней, в субботу также обещают хорошую погоду до 25 градусов тепла. Но уже в воскресенье станет значительно прохладнее, около 19 градусов.
Еще холоднее станет в понедельник, синоптики прогнозируют дневную температуру на уровне 15 градусов днем и 8 градусов ночью, при том что ни дождей ни пасмурной погоды не обещают. Впрочем как потепления до конца следующей недели.