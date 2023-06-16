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Успеть за три дня: тепло в Уфу пришло всего лишь на выходные

16 июня 2023, 03:31
Фото: 1MI

Уже на выходных в Уфе снова похолодает до 15 градусов, но будет сухо и солнечно

На то, чтобы насладиться теплом у уфимцев есть пятница и выходные.

В Уфе пятница 16 июня обещает быть одним из самых теплых дней, в субботу также обещают хорошую погоду до 25 градусов тепла. Но уже в воскресенье станет значительно прохладнее, около 19 градусов.

Еще холоднее станет в понедельник, синоптики прогнозируют дневную температуру на уровне 15 градусов днем и 8 градусов ночью, при том что ни дождей ни пасмурной погоды не обещают. Впрочем как потепления до конца следующей недели.

Стало известно когда в Уфу вернется жаркая погода
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#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Уфы
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