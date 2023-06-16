ТПП и Роскачество будут работать в области повышения качества халяль-продукции

Сформировать Центр компетенций в области Халяль Роскачеству поручило Правительство РФ. С этого года введены первые национальные ГОСТы по Халяль. В соответствии с законодательством, если производитель заявляет о том, что продукция является халяльной, он должен пройти сертификацию в аккредитованном центре, и данный сертификат будет в реестре ФГИС Росаккредитации.