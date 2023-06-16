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ТПП и Роскачество будут работать в области повышения качества халяль-продукции

16 июня 2023, 06:39
Фото: mkset.ru
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов в составе официальной делегации Башкортостана работает на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Накануне на стенде республики президент ТПП РФ Сергей Катырин и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали соглашение. На базе региональных торгово-промышленных палат России будет создаваться сеть территориальных отделений Центра компетенций Халяль Роскачества.

Сформировать Центр компетенций в области Халяль Роскачеству поручило Правительство РФ. С этого года введены первые национальные ГОСТы по Халяль. В соответствии с законодательством, если производитель заявляет о том, что продукция является халяльной, он должен пройти сертификацию в аккредитованном центре, и данный сертификат будет в реестре ФГИС Росаккредитации.

«Согласно документу, будет налажена совместная работа по сертификации продукции и услуг Халяль силами органа по сертификации „Роскачество-Халяль“, аккредитованного Росаккредитацией. ТПП будет предоставлять помещения, технические условия для деятельности центров компетенций. Важно, что пилотным регионом для запуска такого территориального подразделения Центра компетенций выбрана Республика Башкортостан», — отметил Тимур Хакимов.

ТПП РБ имеет для реализации проекта весь набор компетенций. Палата заключила меморандум с OIC/SMIIC (всемирная организация по стандартизации «Халяль»), стала первым в России официальным членом Исламской палаты.

Также заключены договоры о сотрудничестве с духовенством и пятистороннее соглашение с региональными Минлесхозом, Минторгом, Минвэс, Центром стандартизации и метрологии и Роспотребнадзором.

«Считаю, что основная задача палаты — содействие абсолютно прозрачной процедуре сертификации для членов палаты и предприятий силами аккредитованного органа по сертификации, проведение лабораторных исследований на отсутствие запрещенных веществ и расширение числа квалифицированных экспертов, которые уже обучаются Роскачеством», — подчеркнул руководитель бизнес-объединения.

#Ирина Деревянчук
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