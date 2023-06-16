Сбер запустит индекс финансового здоровья

Например, отвечать на вопросы «Сколько у меня денег и где они лежат?» (сервис «Всего средств») и «На что я трачу?» (сервис «Анализ финансов»). Фоновые механики накопления (сервис «Автонакопления») избавляют от необходимости самостоятельно копить: клиент подключает одну из копилок, и деньги автоматически перечисляются на выбранный счёт. Сервис «Советы» на основе финансового поведения конкретного пользователя помогает ему экономить и приумножать средства в разных жизненных ситуациях.