Сбер увеличит портфель ответственного финансирования в этом году на 30%

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Сбер планирует увеличить портфель ответственного финансирования в 2023 году до 1,7 трлн руб. Об этом первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин сообщил в интервью «Коммерсанту».
«Наш портфель ответственного финансирования, включающий „зеленые“, социальные и ESG-кредиты, стабильно растет и уже превышает 1,5 трлн руб., — рассказал он. — В наших планах увеличить его за этот год на 30%, до 1,7 трлн руб.».
По его словам, «рост портфеля говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые».
Рынок устойчивого финансирования в России адаптировался к новым условиям и начиная со второй половины 2022 года демонстрирует медленный рост, отметил Александр Ведяхин: «По прогнозам, в 2023 году рынок ESG-облигаций вырастет до 400 млрд руб. после падения этого рынка в прошлом году вдвое, до 106 млрд руб.».