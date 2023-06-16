Сбер планирует сохранить дивидендную политику и ориентируется на 50% от чистой прибыл

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
«Конечно мы планируем сохранить нашу дивидендную политику. Я сейчас не готов анонсировать конкретные цифры в процентах, но мы в нашей среднесрочной стратегии записали, что ориентируемся на 50% от чистой прибыли. Пока обстоятельств, которые не позволят нам это выполнить, нет», — сказал он.
Всего на дивидендные выплаты за 2022 год Сбербанк направит рекордные 565 млрд рублей (25 рублей на каждую акцию).
Половину этих средств получит государство как контролирующий акционер Сбербанка