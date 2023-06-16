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Сбер планирует сохранить дивидендную политику и ориентируется на 50% от чистой прибыл

16 июня 2023, 09:03
Фото: 1MI
Сбербанк планирует сохранить дивидендную политику, ориентируется на 50% от чистой прибыли, заявил журналистам глава банка Герман Греф на деловом завтраке в ходе ПМЭФ, сообщает ТАСС.
«Конечно мы планируем сохранить нашу дивидендную политику. Я сейчас не готов анонсировать конкретные цифры в процентах, но мы в нашей среднесрочной стратегии записали, что ориентируемся на 50% от чистой прибыли. Пока обстоятельств, которые не позволят нам это выполнить, нет», — сказал он.

Всего на дивидендные выплаты за 2022 год Сбербанк направит рекордные 565 млрд рублей (25 рублей на каждую акцию).

Половину этих средств получит государство как контролирующий акционер Сбербанка

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