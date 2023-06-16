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Сбер планирует финансировать строительство ЖК компании «ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в Уфе

16 июня 2023, 06:55
Фото: 1MI
На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ООО «ДАРС-ДЕЛЕВОПМЕНТ» заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на повышение эффективности взаимодействия.

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ООО «ДАРС-ДЕЛЕВОПМЕНТ» заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на повышение эффективности взаимодействия.

Основные направления сотрудничества — финансирование деятельности компании, в том числе её инвестиционной программы, включая строительство ЖК «Город Природы» в Уфе, а также оптимизация долгового портфеля, зарплатные проекты, расчётно-кассовое обслуживание, эффективное размещение свободных средств и оказание полного спектра банковских услуг. Предполагается, что сотрудники «ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» будут проходить обучение в СберУниверситете, запланированы совместные программы развития персонала.

Кроме того, намечено сотрудничество с банком, его дочерними компаниями и партнёрами в сфере управления бизнес-процессами по таким направлениям, как производственная система Сбера, краудсорсинг, облачные решения, хранение и обработка данных, внутренние коммуникации, электронный документооборот, анализ данных, аналитика на основе больших данных, кибербезопасность, проверка финансового состояния контрагентов и другие.

#Ирина Деревянчук
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