Сбер планирует финансировать строительство ЖК компании «ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в Уфе

Кроме того, намечено сотрудничество с банком, его дочерними компаниями и партнёрами в сфере управления бизнес-процессами по таким направлениям, как производственная система Сбера, краудсорсинг, облачные решения, хранение и обработка данных, внутренние коммуникации, электронный документооборот, анализ данных, аналитика на основе больших данных, кибербезопасность, проверка финансового состояния контрагентов и другие.