Сбер инвестирует в транспортные проекты Сибири

По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, любая большая территория нуждается в снятии инфраструктурных ограничений. Поэтому основная часть инвестиционных проектов в Сибири связана с данным направлением. Сегодня реализуются уже 185 инвестиционных проектов, что позволит создать около 180 тысяч рабочих мест, подчеркнул он.