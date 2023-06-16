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Сбер инвестирует в транспортные проекты Сибири

16 июня 2023, 17:58
Фото: piqsels.com
На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Новое развитие Сибири: мегапроект XXI века». Заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов заявил о готовности организации финансировать проекты по развитию транспортной инфраструктуры в макрорегионе.

Участники сессии обсуждали инструменты, которые необходимо использовать для развития Сибири, пишет gorod55.ru.

По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, любая большая территория нуждается в снятии инфраструктурных ограничений. Поэтому основная часть инвестиционных проектов в Сибири связана с данным направлением. Сегодня реализуются уже 185 инвестиционных проектов, что позволит создать около 180 тысяч рабочих мест, подчеркнул он.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв подчеркнул, что сибирским регионам нужно объединяться, а не конкурировать. Он также отметил важность развития дорожной сети региона, в первую очередь железных дорог.

О необходимость развития социальной инфраструктуры в сибирских регионах напомнил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Анатолий Попов согласился с необходимостью расширения транспортной сети Сибири. Он напомнил, что Сбербанк уже активно участвует в развитии региона. В частности, компания построила всесезонный горнолыжный курорт «Манжерок». Также Сбер является партнёром крупнейших компаний — РУСАЛа и «Норникеля», подчеркнул Попов.

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