Сбер инвестирует в транспортные проекты Сибири

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Участники сессии обсуждали инструменты, которые необходимо использовать для развития Сибири, пишет gorod55.ru.
По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, любая большая территория нуждается в снятии инфраструктурных ограничений. Поэтому основная часть инвестиционных проектов в Сибири связана с данным направлением. Сегодня реализуются уже 185 инвестиционных проектов, что позволит создать около 180 тысяч рабочих мест, подчеркнул он.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв подчеркнул, что сибирским регионам нужно объединяться, а не конкурировать. Он также отметил важность развития дорожной сети региона, в первую очередь железных дорог.
О необходимость развития социальной инфраструктуры в сибирских регионах напомнил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
Анатолий Попов согласился с необходимостью расширения транспортной сети Сибири. Он напомнил, что Сбербанк уже активно участвует в развитии региона. В частности, компания построила всесезонный горнолыжный курорт «Манжерок». Также Сбер является партнёром крупнейших компаний — РУСАЛа и «Норникеля», подчеркнул Попов.