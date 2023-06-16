Российский вице-премьер проверит работу по снижению выбросов в городах Башкирии

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Как сообщила Абрамченко, ранее в рамках переговоров было достигнуто соглашение о проведении мероприятий, способствующих снижению выбросов предприятий в окружающую среду.
«Мы услышали жителей Салавата и Стерлитамака и договорились с главой республики, с компаниями-загрязнителями, что заключаем такие четырехсторонние соглашения между регионом, компаниями-загрязнителями, регулятором и надзирателем — Росприроднадзором, чтобы договориться о конкретных мероприятиях по снижению выбросов в атмосферу. Компании пошли навстречу и не стали прятаться, и договорились с главой, что приедем посмотреть на первые успехи по этому пути, которые делают компании», — сказала Виктория Абрамченко.
Напомним, жители таких городов, как Стерлитамак, Салават и Ишимбай — южного промышленного узла Башкирии, неоднократно жаловались на экологическую обстановку в городах. По их словам, они обращались с жалобами в различные инстанции, однако расположенные в этих городах крупные заводы, которые, по мнению жителей, загрязняют окружающую среду, в лучшем случае отделывались штрафами, которые жителям кажутся несоразмерными с уроном для экологии, в которой они живут.
Годом ранее, в апреле 2022 года в рамках круглого стола «Чистый воздух» активистка проекта «Стерлитамак, дыши!» Карина Горбачева заявила, что суммарный объем всех выбросов в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае — более 147 тысяч тонн загрязняющих веществ в год. Это больше, чем выбросы в Челябинске. Площадь трех городов 317 кв. км. Для сравнения в том же Челябинске — 530 кв. км.