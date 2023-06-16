Российский вице-премьер проверит работу по снижению выбросов в городах Башкирии

Напомним, жители таких городов, как Стерлитамак, Салават и Ишимбай — южного промышленного узла Башкирии, неоднократно жаловались на экологическую обстановку в городах. По их словам, они обращались с жалобами в различные инстанции, однако расположенные в этих городах крупные заводы, которые, по мнению жителей, загрязняют окружающую среду, в лучшем случае отделывались штрафами, которые жителям кажутся несоразмерными с уроном для экологии, в которой они живут.