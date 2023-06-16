РЭО подписал договор о строительстве завода по переработке базовых масел под Тулой

Строительство завода позволит предотвратить негативное воздействие твердых коммунальных отходов и вторичных ресурсов на окружающую среду и здоровье человека, вовлечь их в хозяйственный оборот, сообщил Буцаев. Создание такого объекта соответствует принципам экономики замкнутого цикла и может быть поддержано со стороны РЭО.