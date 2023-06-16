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РЭО подписал договор о строительстве завода по переработке базовых масел под Тулой

16 июня 2023, 19:46
Фото: reo.ru
На Петербургском международном экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение между Российским экологическим оператором (РЭО), правительством Тульской области и ООО «РПМ-Узловая».

Соглашение предусматривает строительство завода для восстановления базовых масел и производства индустриальных, моторных и прочих технических масел в регионе. Об этом пишет inkazan.ru.

Подписали документ глава РЭО Денис Буцаев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также представитель «РПМ-Узловая» Алексей Гарбер.

Строительство завода позволит предотвратить негативное воздействие твердых коммунальных отходов и вторичных ресурсов на окружающую среду и здоровье человека, вовлечь их в хозяйственный оборот, сообщил Буцаев. Создание такого объекта соответствует принципам экономики замкнутого цикла и может быть поддержано со стороны РЭО.

Планируется закончить строительство до конца 2028 года. Дополнительно будет создано до 330 новых рабочих мест в регионе. Общая сумма инвестиций в проект составит 1,6 млрд рублей на первом этапе и 3,2 млрд рублей — на втором.

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