РЭО и Финансовый университет договорились о сотрудничестве по ЭЗЦ

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Как отметил Денис Буцаев, подготовка квалифицированных кадров для отрасли по обращению с отходами — необходимое направление работы по формированию ЭЗЦ. Компания уже готовит специалистов на базе вузов, принимает на стажировку студентов и участвует в совместных образовательных мероприятиях, передает gorod55.ru.
«В рамках соглашения с Финансовым университетом продолжим эту работу и уверены в продуктивном взаимодействии с данным вузом», — сказал Буцаев.
Стороны также будут создавать программы в области учебно-методической и научно-исследовательской работы, программы по развитию проектной деятельности студентов. Со своей стороны РЭО будет разбирать бизнес-кейсы, проводить мастер-классы и другие обучающие мероприятия.
РЭО поможет в организации стажировок и трудоустройства студентов и выпускников в свои структурные подразделения. В свою очередь Финансовый университет при необходимости окажет поддержку в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников РЭО по интересующим направлениям.