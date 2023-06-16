РЭО и Финансовый университет договорились о сотрудничестве по ЭЗЦ

РЭО поможет в организации стажировок и трудоустройства студентов и выпускников в свои структурные подразделения. В свою очередь Финансовый университет при необходимости окажет поддержку в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников РЭО по интересующим направлениям.