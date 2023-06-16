РЭО и Башкирия заключили соглашение о запуске трех проектов по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как отметил Буцаев, соглашение предусматривает совместную реализацию проектов по созданию, реконструкции, модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на основе концессионных соглашений. Он отметил, что такая модель работы интересна все большему количеству регионов.
РЭО окажет поддержку инвесторам в виде предоставления долгосрочного займа за счет средств, полученных от выпуска своих облигаций.
Как отметил Андрей Назаров, Башкирия рассмотрела предложения о заключении концессии по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО совокупной мощностью более 600 тысяч тонн в год на территории Уфимской агломерации, Краснокамского и Дюртюлинского районов. Общий объем инвестиций по этим предприятиям составит порядка 10 миллиардов рублей.