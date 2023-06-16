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РЭО и Башкирия заключили соглашение о запуске трех проектов по обращению с ТКО

16 июня 2023, 10:34
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров договорились на ПМЭФ-2023 о сотрудничестве в сфере создания объектов по обращению с ТКО.

Как отметил Буцаев, соглашение предусматривает совместную реализацию проектов по созданию, реконструкции, модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на основе концессионных соглашений. Он отметил, что такая модель работы интересна все большему количеству регионов.

РЭО окажет поддержку инвесторам в виде предоставления долгосрочного займа за счет средств, полученных от выпуска своих облигаций.

Как отметил Андрей Назаров, Башкирия рассмотрела предложения о заключении концессии по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО совокупной мощностью более 600 тысяч тонн в год на территории Уфимской агломерации, Краснокамского и Дюртюлинского районов. Общий объем инвестиций по этим предприятиям составит порядка 10 миллиардов рублей.

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