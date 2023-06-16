Президент РФ уверен, что «зонтичный» механизм кредитования МСП следует продлить

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Глава государства подчеркнул, что механизм следует нарастить, продлив его вплоть до 2030 года.
В своей речи Путин отметил: «Надо сказать, что хорошо этот механизм работает. Конечно, спрос на данный инструмент еще выше, особенно в таких отраслях, как промышленность, туризм, информационные технологии, поэтому предлагаю нарастить этот ресурс, продлить механизм „зонтичных“ поручительств до 2030 года». Он дал правительству поручение установить целевые лимиты наращивания объемов данного перспективного вида кредитования.
Как пишет ТАСС, президент подчеркнул в своем обращении к Антону Силуанову, главе Министерства финансов, что не называет величину целевых лимитов, а просит их разработать и установить.
Указанные меры необходимы для еще более эффективного применения данного инструмента развития экономики.
Кроме того, в своем выступлении Владимир Путин рассказал, когда при применении «зонтичного» кредитования предоставляются поручительства Корпорации МСП. Такой вариант возможен, когда бизнесменам не хватает залога для оформления кредитного займа. Глава государства подчеркнул: указанный механизм может быть применен на территории всех субъектов Российской Федерации, и рассказал, что в рамках зонтичного кредитования в стране оформлено уже свыше 39 тыс. кредитных займов на общую сумму более 350 млрд рублей. «Вот смотрите, в 2022 году по сравнению с 2020-м количество кредитов с поручительством для обрабатывающих производств возросло в семь раз, а для предпринимателей в сфере IT-технологий — в 46 раз», — заявил президент.