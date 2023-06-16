Президент РФ уверен, что «зонтичный» механизм кредитования МСП следует продлить

Кроме того, в своем выступлении Владимир Путин рассказал, когда при применении «зонтичного» кредитования предоставляются поручительства Корпорации МСП. Такой вариант возможен, когда бизнесменам не хватает залога для оформления кредитного займа. Глава государства подчеркнул: указанный механизм может быть применен на территории всех субъектов Российской Федерации, и рассказал, что в рамках зонтичного кредитования в стране оформлено уже свыше 39 тыс. кредитных займов на общую сумму более 350 млрд рублей. «Вот смотрите, в 2022 году по сравнению с 2020-м количество кредитов с поручительством для обрабатывающих производств возросло в семь раз, а для предпринимателей в сфере IT-технологий — в 46 раз», — заявил президент.