Полная стоимость реконструкции парка Нефтехимиков в Уфе составила 700 млн рублей

12 июня в Уфе торжественно открылся парк «Нефтехимиков» после первого этапа реконструкции за 400 миллионов рублей. «Нефтехимик» — первый парк, в котором была восстановлена арка у главного входа. Между тем, ни для кого не было секретом, что полностью реконструкция парка завершится в 2023–2024 годах. И сейчас администрация Калининского района Уфы ищет подрядчика, который осуществит второй этап реконструкции парка. Начальная стоимость лота 306 млн рублей.