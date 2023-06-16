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Полная стоимость реконструкции парка Нефтехимиков в Уфе составила 700 млн рублей

16 июня 2023, 05:25
Фото: mkset.ru

Уфа ищет подрядчика на второй этап реконструкции парка Нефтехимиков за 306 млн рублей

Парк сдали после первого этапа реконструкции за 400 млн рублей, ведется поиск подрядчика на второй этап за 306 млн, следует из данных сайта госзакупок.

12 июня в Уфе торжественно открылся парк «Нефтехимиков» после первого этапа реконструкции за 400 миллионов рублей. «Нефтехимик» — первый парк, в котором была восстановлена арка у главного входа. Между тем, ни для кого не было секретом, что полностью реконструкция парка завершится в 2023–2024 годах. И сейчас администрация Калининского района Уфы ищет подрядчика, который осуществит второй этап реконструкции парка. Начальная стоимость лота 306 млн рублей.

В эту сумму войдут новые скамейки, малые архитектурные формы в виде различных арок, арт-объекты в виде кубов и листьев, стенды — например, схема парка, указатели. Добавят колонну экстренного вызова, парковочные ограждения, новое освещение, включая светодиодный фонтан, туалеты и урны. Полностью реконструкцию планируется завершить до ноября 2024 года. Однако большую часть работ намечают на текущий год.

Нет забора и вход без арки: смотрим, как идет реконструкция парка Нефтехимиков в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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