Полная стоимость реконструкции парка Нефтехимиков в Уфе составила 700 млн рублей

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
12 июня в Уфе торжественно открылся парк «Нефтехимиков» после первого этапа реконструкции за 400 миллионов рублей. «Нефтехимик» — первый парк, в котором была восстановлена арка у главного входа. Между тем, ни для кого не было секретом, что полностью реконструкция парка завершится в 2023–2024 годах. И сейчас администрация Калининского района Уфы ищет подрядчика, который осуществит второй этап реконструкции парка. Начальная стоимость лота 306 млн рублей.
В эту сумму войдут новые скамейки, малые архитектурные формы в виде различных арок, арт-объекты в виде кубов и листьев, стенды — например, схема парка, указатели. Добавят колонну экстренного вызова, парковочные ограждения, новое освещение, включая светодиодный фонтан, туалеты и урны. Полностью реконструкцию планируется завершить до ноября 2024 года. Однако большую часть работ намечают на текущий год.