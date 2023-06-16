«Он был уверен»: жена добровольца из Башкирии раскрыла слова мужа перед уходом на СВО

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов опубликовал письмо от супруги добровольца, который хотел уйти на спецоперацию в рамках мобилизации, но повестку так и не получил. Поэтому он решил пойти добровольцем в батальон Шаймуратова, где сейчас и проходит службу.
— Он был уверен, что ему тоже придет повестка, сам закупил первые необходимые вещи Не дождавшись повестки, спустя время он заявил мне, что идет добровольцем защитить Родину — это его священный долг… Он не может здесь жить спокойно, пока другие наши ребята воюют, — пишет женщина.
Женщина признается, что она была против такого решения, но смирилась. Также она в письме высказалась о том, что «сейчас в обществе сложилось мнение, что если глава семьи встал в ряды добровольцев, то значит его вынудила супруга из-за семейных проблем».
— А если вспомнить годы Великой Отечественной войны? Когда все мужчины от мала до велика встали на защиту Родины, жены ведь понимали и поддерживали своих мужей, потому что верили им. Никто не прятался за юбкой своей жены! Что изменилось за эти почти 80 лет?! Патриотическое воспитание должно быть в каждом из нас! — написала женщина.
Супруга бойца также написала, что приравнивает решение и поступок мужа к героизму, а также объясняет детям, что папа Герой и защитник, которого ждут с Победой.