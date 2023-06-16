Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что новые инструменты для бизнеса, разработанные Корпорацией МСП, особенно необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка товаров, произведенных в Российской Федерации. Возможность приобретения технического оснащения на льготных условиях позволит предпринимателям смелее инвестировать в развитие своих компаний. Что касается открытия счетов в валютах дружественных стран МСП Банком, то это позволит бизнесу быстрее переходить на расчеты в национальных валютах.