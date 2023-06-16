Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По сообщению РИА Новости, Исаевич отметил, что российские компании, которые работают в сегменте малого и среднего предпринимательства, в результате введенных санкций и нестабильности курсов валют столкнулись с рядом трудностей. В том числе это определенный дефицит оборудования. Возможность покупки подержанного технического оснащения обеспечивает поддержку рентабельности бизнеса.
«В ответ на этот запрос предпринимателей МСП Банк запустил в апреле экспресс-кредит на приобретение оборудования, включая зарубежное, бывшего в употреблении. На сегодняшний день в банк поступило заявок на общую сумму около 200 миллионов рублей», — рассказал Исаевич.
Через дочернее предприятие Корпорации МСП — «МСП Лизинг» — можно приобрести новое оборудование зарубежного производства на льготных условиях: по ставке восемь процентов на срок до семи лет. Компания также предлагает льготные условия для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность, по расчетно-кассовому обслуживанию.
По словам Александра Исаевича, наличие корсчетов МСП Банка дает возможность предпринимателям проводить расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, киргизские сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях с контрагентами из Китайской народной республики и государств, которые входят в Евразийский экономический союз, в очень короткие сроки.
Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что новые инструменты для бизнеса, разработанные Корпорацией МСП, особенно необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка товаров, произведенных в Российской Федерации. Возможность приобретения технического оснащения на льготных условиях позволит предпринимателям смелее инвестировать в развитие своих компаний. Что касается открытия счетов в валютах дружественных стран МСП Банком, то это позволит бизнесу быстрее переходить на расчеты в национальных валютах.