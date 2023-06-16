mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Изображение материала

Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

16 июня 2023, 12:50
Фото: 1MI
В ходе проведения двадцать шестого Петербургского международного экономического форума глава Корпорации МСП (КМСП) рассказал о комплексной линейке продуктов для внешнеэкономической деятельности, разработанной через дочерние организации — МСП Банк и «МСП Лизинг».

По сообщению РИА Новости, Исаевич отметил, что российские компании, которые работают в сегменте малого и среднего предпринимательства, в результате введенных санкций и нестабильности курсов валют столкнулись с рядом трудностей. В том числе это определенный дефицит оборудования. Возможность покупки подержанного технического оснащения обеспечивает поддержку рентабельности бизнеса.

«В ответ на этот запрос предпринимателей МСП Банк запустил в апреле экспресс-кредит на приобретение оборудования, включая зарубежное, бывшего в употреблении. На сегодняшний день в банк поступило заявок на общую сумму около 200 миллионов рублей», — рассказал Исаевич.

Через дочернее предприятие Корпорации МСП — «МСП Лизинг» — можно приобрести новое оборудование зарубежного производства на льготных условиях: по ставке восемь процентов на срок до семи лет. Компания также предлагает льготные условия для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность, по расчетно-кассовому обслуживанию.

По словам Александра Исаевича, наличие корсчетов МСП Банка дает возможность предпринимателям проводить расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, киргизские сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях с контрагентами из Китайской народной республики и государств, которые входят в Евразийский экономический союз, в очень короткие сроки.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что новые инструменты для бизнеса, разработанные Корпорацией МСП, особенно необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка товаров, произведенных в Российской Федерации. Возможность приобретения технического оснащения на льготных условиях позволит предпринимателям смелее инвестировать в развитие своих компаний. Что касается открытия счетов в валютах дружественных стран МСП Банком, то это позволит бизнесу быстрее переходить на расчеты в национальных валютах.

Подпишитесь
«Всё усыпано трупами»: пасечник из Башкирии сообщил о массовом море пчел
Сегодня, 09:32
«Он был уверен»: жена добровольца из Башкирии раскрыла слова мужа перед уходом на СВО
Сегодня, 06:12
Обвиненные в насилии над коллегой экс-полицейские в Уфе не смогли обжаловать приговор
Сегодня, 11:59
Девушки «на охоте»: журналистка из Уфы оказалась в скандальной подборке красоток ПМЭФ
Сегодня, 11:58
Умирают «пачками»: известные экстрасенсы срочно выехали в Башкирию
Сегодня, 10:42
Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы
Вчера, 06:42