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Как и где подработать летом-2023 студентам и подросткам в Уфе

16 июня 2023, 12:17
Фото: 1MI
Как и где подработать летом-2023 студентам и подросткам в Уфе
Многие студенты и школьники ищут подработку на летние каникулы. Рассказываем, что предлагает рынок труда в Башкирии для подростков и где найти подработку в Уфе летом 2023 года.

Подработка в Уфе без опыта

Большинство вакансий для подростков не предполагает наличия опыта работы. Сайты по поиску работы предлагают подросткам в Уфе трудоустроиться интервьюерами, специалистами по продажам, продавцами, гладильщиками в химчистки, пешими курьерами, специалистами по сборке заказов, расклейщиками объявлений, помощниками повара в стритфуды.

Вариантов подработки на летние каникулы для студентов больше. Ребята могут работать в 2023 году вожатыми в летних лагерях, рабочими на покосе травы, помощниками флориста, менеджерами по продажам, спасателями, проводниками в поезде, официантами и барменами в кафе и базах отдыха, делопроизводителями.

Подработка в Уфе с ежедневной оплатой

Ежедневную оплату за фактически отработанное время в Уфе обычно предлагают промоутерам, курьерам по доставке, сборщикам и комплектовщикам заказов, продавцам в киосках мороженого и кваса. На такие специальности охотно берут подростков и студентов.

На подработку с почасовой и ежедневной оплатой студентам и старшеклассникам можно устроиться в 2023 году на должности кассиров и операторов аттракционов в парках отдыха, официантов, кухонных работников, помощников повара, аниматоров в игровых детских комнатах.

Подработка в Уфе, если тебе нет 18

Найти подработку на лето школьники могут через уфимские центры занятости. Они собирают банк вакансий от городских организаций и предприятий, учебных заведений, учреждений культуры и спорта и др.

Несовершеннолетних в Уфе в 2023 году охотно набирают на различные подсобные работы, проводимые в школах. Например, на уборку территории, для помощи в косметическом ремонте кабинетов, в школьной столовой и библиотеке, на работы по озеленению и благоустройству. Трудоустроенным через уфимские центры занятости подросткам, помимо зарплаты, доплачивается сумма из городского бюджета — 1700 рублей в месяц.

В Уфе в топ-5 актуальных вакансий для старшеклассников входят промоутеры, продавцы-консультанты, курьеры, менеджеры по доставке, продавцы в летних киосках. При полной занятости в месяц можно получать зарплату 20 — 25 тыс. рублей.

Подработка в Уфе без опытаПодработка в Уфе без опыта
Подработка в Уфе без опыта
Фото: pixabay.com

Подработка в Уфе на дому

Старшеклассникам и студентам в Уфе проще найти подработку в Сети, чем на предприятии. Работать из дома можно в любое удобное время, и для этого часто не требуется особого опыта и образования. Да и ограничений по возрасту в онлайн-подработках нет.

Удаленную онлайн-работу в Сети в 2023 году предлагают студентам и школьникам биржи по выполнению заданий, сайты фриланса и платформы по поиску работы. Можно писать статьи и рефераты, выполнять несложные задания (например, просматривать ролики), оставлять отзывы и комментарии за деньги, проходить опросы.

Топ-5 способов удаленной подработки для подростков и студентов

Школьникам, не имеющим каких-либо навыков, проще всего выполнять несложные задания, которые предлагают многочисленные сайты для заработка на выполнении заданий, например «Яндекс.Толока». Работая всего пару часов в день, здесь можно зарабатывать 4 — 5 тыс. рублей в месяц.

Из популярных вариантов онлайн-работы для старшеклассников в 2023 году можно выделить: написание отзывов, прохождение опросов, заработок на кликах, просмотр рекламы, репосты и лайки за деньги.

Студентам можно попробовать себя в написании статей (копирайтинге), выполнении курсовых работ и рефератов, SMM — ведении соцгрупп, несложном дизайне, онлайн-репетиторстве.

Где искать удаленную работу и подработку в Уфе

Подросткам и студентам в Уфе помогают трудоустроиться городские центры занятости. Ежегодно накануне летних каникул ЦЗН Уфы проводит ярмарку вакансий для молодежи, где крупные региональные работодатели и известные торговые бренды предлагают работу соискателям от 16 лет.

Подростки за содействием в поиске подработки на лето 2023 года могут обратиться в Центр содействия занятости молодежи Уфы. Студентов в Уфе приглашают на временную подработку студотряды Республики Башкортостан.

Вакансии на подработку на время летних каникул для студентов и школьников размещают официальные площадки по поиску работы: ufa.superjob.ru, ufa.hh.ru, «Работа в России». Здесь же можно найти удаленные варианты работы на дому.

Подработка в Уфе на домуПодработка в Уфе на дому
Подработка в Уфе на дому
Фото: piqsels.com

Как избежать мошенников при поиске работы

Трудовое законодательство в отношении трудоустройства подростков достаточно строгое. Поэтому часто подросткам и студентам предлагают подработку без оформления. Работа без договора — большой риск, ведь работодатель может обмануть ребенка с оплатой.

Школьнику лучше официально трудоустраиваться через центры занятости в Уфе либо попросить родителей помочь найти подработку. Искать вакансии нужно через проверенные сайты по поиску работы. В предложениях о работе стоит обращать внимание на работодателя — поискать информацию о нем в Сети, почитать отзывы реальных людей.

При поиске удаленной подработки никогда не стоит высылать деньги работодателям. Если у вас требуют деньги в качестве взноса либо оплаты за предоставленные материалы или за обучение, то это мошенники. Не стоит верить обещаниям о быстром и баснословном заработке — это популярные мошеннические схемы, рассчитанные на доверчивых подростков.

Как избежать мошенников при поиске работыКак избежать мошенников при поиске работы
Как избежать мошенников при поиске работы
Фото: piqsels.com
#Уфа#Подросток#Работа#Студенты
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