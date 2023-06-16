Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Большинство вакансий для подростков не предполагает наличия опыта работы. Сайты по поиску работы предлагают подросткам в Уфе трудоустроиться интервьюерами, специалистами по продажам, продавцами, гладильщиками в химчистки, пешими курьерами, специалистами по сборке заказов, расклейщиками объявлений, помощниками повара в стритфуды.
Вариантов подработки на летние каникулы для студентов больше. Ребята могут работать в 2023 году вожатыми в летних лагерях, рабочими на покосе травы, помощниками флориста, менеджерами по продажам, спасателями, проводниками в поезде, официантами и барменами в кафе и базах отдыха, делопроизводителями.
Ежедневную оплату за фактически отработанное время в Уфе обычно предлагают промоутерам, курьерам по доставке, сборщикам и комплектовщикам заказов, продавцам в киосках мороженого и кваса. На такие специальности охотно берут подростков и студентов.
На подработку с почасовой и ежедневной оплатой студентам и старшеклассникам можно устроиться в 2023 году на должности кассиров и операторов аттракционов в парках отдыха, официантов, кухонных работников, помощников повара, аниматоров в игровых детских комнатах.
Найти подработку на лето школьники могут через уфимские центры занятости. Они собирают банк вакансий от городских организаций и предприятий, учебных заведений, учреждений культуры и спорта и др.
Несовершеннолетних в Уфе в 2023 году охотно набирают на различные подсобные работы, проводимые в школах. Например, на уборку территории, для помощи в косметическом ремонте кабинетов, в школьной столовой и библиотеке, на работы по озеленению и благоустройству. Трудоустроенным через уфимские центры занятости подросткам, помимо зарплаты, доплачивается сумма из городского бюджета — 1700 рублей в месяц.
В Уфе в топ-5 актуальных вакансий для старшеклассников входят промоутеры, продавцы-консультанты, курьеры, менеджеры по доставке, продавцы в летних киосках. При полной занятости в месяц можно получать зарплату 20 — 25 тыс. рублей.
Старшеклассникам и студентам в Уфе проще найти подработку в Сети, чем на предприятии. Работать из дома можно в любое удобное время, и для этого часто не требуется особого опыта и образования. Да и ограничений по возрасту в онлайн-подработках нет.
Удаленную онлайн-работу в Сети в 2023 году предлагают студентам и школьникам биржи по выполнению заданий, сайты фриланса и платформы по поиску работы. Можно писать статьи и рефераты, выполнять несложные задания (например, просматривать ролики), оставлять отзывы и комментарии за деньги, проходить опросы.
Школьникам, не имеющим каких-либо навыков, проще всего выполнять несложные задания, которые предлагают многочисленные сайты для заработка на выполнении заданий, например «Яндекс.Толока». Работая всего пару часов в день, здесь можно зарабатывать 4 — 5 тыс. рублей в месяц.
Из популярных вариантов онлайн-работы для старшеклассников в 2023 году можно выделить: написание отзывов, прохождение опросов, заработок на кликах, просмотр рекламы, репосты и лайки за деньги.
Студентам можно попробовать себя в написании статей (копирайтинге), выполнении курсовых работ и рефератов, SMM — ведении соцгрупп, несложном дизайне, онлайн-репетиторстве.
Подросткам и студентам в Уфе помогают трудоустроиться городские центры занятости. Ежегодно накануне летних каникул ЦЗН Уфы проводит ярмарку вакансий для молодежи, где крупные региональные работодатели и известные торговые бренды предлагают работу соискателям от 16 лет.
Подростки за содействием в поиске подработки на лето 2023 года могут обратиться в Центр содействия занятости молодежи Уфы. Студентов в Уфе приглашают на временную подработку студотряды Республики Башкортостан.
Вакансии на подработку на время летних каникул для студентов и школьников размещают официальные площадки по поиску работы: ufa.superjob.ru, ufa.hh.ru, «Работа в России». Здесь же можно найти удаленные варианты работы на дому.
Трудовое законодательство в отношении трудоустройства подростков достаточно строгое. Поэтому часто подросткам и студентам предлагают подработку без оформления. Работа без договора — большой риск, ведь работодатель может обмануть ребенка с оплатой.
Школьнику лучше официально трудоустраиваться через центры занятости в Уфе либо попросить родителей помочь найти подработку. Искать вакансии нужно через проверенные сайты по поиску работы. В предложениях о работе стоит обращать внимание на работодателя — поискать информацию о нем в Сети, почитать отзывы реальных людей.
При поиске удаленной подработки никогда не стоит высылать деньги работодателям. Если у вас требуют деньги в качестве взноса либо оплаты за предоставленные материалы или за обучение, то это мошенники. Не стоит верить обещаниям о быстром и баснословном заработке — это популярные мошеннические схемы, рассчитанные на доверчивых подростков.