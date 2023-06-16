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Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили неизлечимую болезнь

16 июня 2023, 03:52
Фото: 1MI

В Башкирии за полгода выявили 48 случаев кори, 35 у детей и 13 у взрослых

Данные об опасном заболевании и его статистике раскрыли в пресс-службе ведомства.

Стало известно о количестве подтвержденных случаев кори, которые в Башкирии выявили за полугодие с января до июнь. Так за этот период в республике корь подтвердили у 48 человек, из них 35 дети, а 13 взрослые. По большей части случаи завозные.

Так как от болезни есть эффективная вакцина, то всех работающих на международных мероприятиях республики вакцинируют, известно и о поручении Роспотребнадзора Минздраву о необходимости создания резерва вакцины от этой болезни.

Для сравнения приведем всероссийские данные по кори. За несколько месяцев, с января по апрель в РФ зафиксировали 1774 случая в 52 регионах, тогда как за тот же период 2022 года было зарегистрировано 102 случая опасной болезни в 17 регионах.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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