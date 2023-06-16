Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили неизлечимую болезнь

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Стало известно о количестве подтвержденных случаев кори, которые в Башкирии выявили за полугодие с января до июнь. Так за этот период в республике корь подтвердили у 48 человек, из них 35 дети, а 13 взрослые. По большей части случаи завозные.
Так как от болезни есть эффективная вакцина, то всех работающих на международных мероприятиях республики вакцинируют, известно и о поручении Роспотребнадзора Минздраву о необходимости создания резерва вакцины от этой болезни.
Для сравнения приведем всероссийские данные по кори. За несколько месяцев, с января по апрель в РФ зафиксировали 1774 случая в 52 регионах, тогда как за тот же период 2022 года было зарегистрировано 102 случая опасной болезни в 17 регионах.