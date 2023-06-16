Глава РЭО Буцаев: 11,3 млрд рублей направят для развития сферы обращения с ТКО

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на поддержку и модернизацию действующих объектов группы компаний «Ситиматик» общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10 — 21% от входящего потока ТКО и обеспечить эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.