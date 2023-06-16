Глава РЭО Буцаев: 11,3 млрд рублей направят для развития сферы обращения с ТКО

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:02
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на поддержку и модернизацию действующих объектов группы компаний «Ситиматик» общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10 — 21% от входящего потока ТКО и обеспечить эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
РЭО создан в соответствии с указом президента России. Основной целью компании является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. К 2030 году планируется достичь 100%-ной сортировки ТКО и уменьшить объем ТКО, направляемых на полигоны, в два раза, пишет udm-info.ru.