Некоторые категории специалистов освобождены от необходимости вступать в СРО. Государственные и муниципальные строительные компании, заключающие договоры с органами власти или госкорпорациями-регуляторами, вступать в организацию не обязаны. То же относится к коммерческим организациям, чей уставный капитал содержит более 50% государственных средств.