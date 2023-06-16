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Буцаев: РЭО разместил 2 выпуска облигаций на 4,4 млрд

16 июня 2023, 08:15
Фото: википедия
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» разместила два выпуска облигаций серии 05-КИ и 06-КИ на общую сумму 4,4 миллиарда рублей. Привлеченные за счет этого средства были предоставлены Невскому экологическому оператору в виде льготного займа.

Компания осуществляет строительство нового комплексного объекта по обращению с отходами «Волхонка» в Санкт-Петербурге.

По сообщению издания gorod55.ru, глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что выпуски облигаций были размещены четырнадцатого июня. Средства, которые были получены за счет этого, РЭО предоставил в качестве льготного займа Невскому экологическому оператору, который реализует на территории Санкт-Петербурга строительство комплекса по обработке отходов «Волхонка». Благодаря новому КПО Петербург сможет прийти к показателям национального проекта «Экология» по снижению объемов захоронения ТКО вдвое и стопроцентной сортировке отходов.

Мощность нового комплекса «Волхонка» составит 200 тысяч тонн в год обработки и чуть менее 117 тысяч тонн утилизации. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что оба выпуска облигаций компании были размещены в один день и выкуплены ПАО «Сбербанк» в полном объеме.

ППК «Российский экологический оператор» была основана в 2019 году по указу главы государства. Ключевая задача компании — сформировать на территории Российской Федерации комплексную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология» это требуется для снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения объемов захоронения ТКО. Целью проекта является стопроцентная сортировка ТКО и сокращение в два раза объемов захоронения отходов к 2030 году.

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