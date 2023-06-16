Буцаев: РЭО разместил 2 выпуска облигаций на 4,4 млрд

Мощность нового комплекса «Волхонка» составит 200 тысяч тонн в год обработки и чуть менее 117 тысяч тонн утилизации. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что оба выпуска облигаций компании были размещены в один день и выкуплены ПАО «Сбербанк» в полном объеме.