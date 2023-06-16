Буцаев: РЭО и Татарстан договорились о создании объектов ТКО на основе концессий

«Мы подписали соглашение с Рустамом Нургалиевичем о реализации инвестиционных проектов, направленных на создание перспективных объектов для обработки ТКО с использованием концессий. В республике уже существует дорожная карта, которая предусматривает строительство двух комплексных объектов с годовой мощностью 1,1 миллиона тонн и с общими инвестициями свыше 15 миллиардов рублей. Российский экологический оператор сможет финансировать проекты на 95% от их стоимости. На данный момент ведутся исследования на земельных участках для создания перспективных объектов», — сообщил Денис Буцаев.