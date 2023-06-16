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Буцаев: РЭО и Татарстан договорились о создании объектов ТКО на основе концессий

16 июня 2023, 15:28
В Республике Татарстан планируется реализация проектов, направленных на создание новых объектов для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на основе концессионных соглашений.

Соглашение было подписано генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и главой республики Рустамом Миннихановым на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в присутствии заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

«Мы подписали соглашение с Рустамом Нургалиевичем о реализации инвестиционных проектов, направленных на создание перспективных объектов для обработки ТКО с использованием концессий. В республике уже существует дорожная карта, которая предусматривает строительство двух комплексных объектов с годовой мощностью 1,1 миллиона тонн и с общими инвестициями свыше 15 миллиардов рублей. Российский экологический оператор сможет финансировать проекты на 95% от их стоимости. На данный момент ведутся исследования на земельных участках для создания перспективных объектов», — сообщил Денис Буцаев.

Концессионные соглашения, которые будут заключены в Татарстане, станут одними из самых крупных по объему инвестиций в России.

Создание этих объектов позволит республике достичь поставленных целей: уменьшить захоронение отходов на свалках в два раза и обеспечить 100% сортировку ТКО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена по указу президента 14 января 2019 года. Основная задача компании заключается в создании комплексной системы обработки твердых коммунальных отходов в России. В рамках национального проекта «Экология» необходимо сократить объем захоронения ТКО и уменьшить экологическую нагрузку на население.

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