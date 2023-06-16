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Буцаев: РЭО и «Сибстекло» будут совместно развивать сферу утилизации стекла в СФО

16 июня 2023, 10:22
Компания «Сибирское стекло» планирует возведение стеклообогатительной фабрики в Сибирском федеральном округе.

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве в области обработки и утилизации твердых коммунальных отходов между Российским экологическим оператором (РЭО) и компанией «Сибирское стекло», передает atas.info.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что это соглашение способствует развитию сектора переработки стекла и производства стеклобоя. Предлагается создать стеклообогатительную фабрику мощностью 200 тысяч тонн на территории экопромышленного парка в Сибирском федеральном округе.

«Строительство крупного предприятия для подготовки стеклобоя позволит удовлетворить примерно 50% потребности в переработке стекольных отходов в СФО. Вместе с „Сибстеклом“, которое является потенциальным резидентом парка, мы разработаем план действий для реализации проекта. В дальнейшем мы планируем распространить опыт создания стеклообогатительных фабрик на другие регионы и федеральные округа», — сообщил Буцаев.

Общая стоимость одной такой фабрики с годовой мощностью 200 тысяч тонн составляет 340 миллионов рублей. Для пилотного проекта был разработан современный технологический комплекс с возможностью быстрого демонтажа и переноса производственных мощностей на любой региональный экопромышленный парк при вводе в эксплуатацию на его территории.

Таким образом, при плановом финансировании первый этап проекта может быть реализован в течение года (ко второму кварталу 2024 года), одновременно проведена работа по расширению проекта на территории сибирских регионов и других федеральных округов.

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