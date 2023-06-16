Буцаев: РЭО и «Сибстекло» будут совместно развивать сферу утилизации стекла в СФО

Общая стоимость одной такой фабрики с годовой мощностью 200 тысяч тонн составляет 340 миллионов рублей. Для пилотного проекта был разработан современный технологический комплекс с возможностью быстрого демонтажа и переноса производственных мощностей на любой региональный экопромышленный парк при вводе в эксплуатацию на его территории.