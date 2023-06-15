Выставка олимпийской коллекции Владимира Потанина на ПМЭФ-2023

Выступая на открытии выставки, глава Минспорта России Олег Матыцин отметил, что много людей уже пришло посмотреть на экспонаты. Он выразил благодарность Владимиру Потанину не только за предоставленную коллекцию, но и за поддержку российского спорта и многих инициатив, связанных с его развитием.