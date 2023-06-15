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Выставка олимпийской коллекции Владимира Потанина на ПМЭФ-2023

15 июня 2023, 09:06
Фото: фрагмент видео
В среду, 14 июня, в Санкт-Петербурге открылась выставка «Олимпийские игры в артефактах. Из коллекции Владимира Потанина». Экспозиция приурочена к 100-летию Министерства спорта России и посвящена истории Олимпиады.

 

Выставка олимпийских артефактов Владимира Потанина — это одно из крупнейших публичных частных собраний наград всех Олимпиад, начиная с первых Игр современности. Отдельные экспозиции посвящены российским спортсменам и их роли в развитии мирового спорта, передает newizv.ru.

Организаторами выставки стали Российский международный олимпийский университет и Государственный музей спорта Санкт-Петербурга. Экспозиция будет открыта все лето.

Коллекция разделена на зоны, где представлены уникальные стили каждой отдельной Олимпиады. Здесь можно посмотреть награды и архивные документы спортсменов Российской империи, Советского Союза и современной России. Например, диплом хоккеиста, нападающего сборной СССР на Олимпиаде в Саппоро — 1972 Валерия Харламова.

Выступая на открытии выставки, глава Минспорта России Олег Матыцин отметил, что много людей уже пришло посмотреть на экспонаты. Он выразил благодарность Владимиру Потанину не только за предоставленную коллекцию, но и за поддержку российского спорта и многих инициатив, связанных с его развитием.

Ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов отметил, что представленная коллекция является частью общего подхода мецената к развитию спортивного олимпийского движения в стране.

«Судите сами, технологические решения и стратегические решения, которые предлагаются, — это „Роза Хутор“, это Международный олимпийский университет, это Ночная хоккейная лига. Наконец, эта коллекция. Поэтому неудивительно, что партнером очередного спортивного проекта, который называется „Игры будущего“, стала компания „Интеррос“ Владимира Потанина», — отметил Белоусов.

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