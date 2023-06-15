В РЭО рассказали об идее нового экопросветительского ролика с участием Загитовой

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Она подчеркнула свое неравнодушие к будущему планеты и пояснила, что каждый поймет и поддержит идеи, представленные в ролике. Видео размещено в социальных сетях РЭО, его можно посмотреть в VK по ссылке.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что одной из главных задач сегодня является изменение привычной поведенческой модели, пишет gorod55.ru. Это может быть достигнуто путем множества небольших каждодневных шагов, таких как выбор экологичных видов товаров, ответственного поведения в экологических вопросах, раздельный сбор отходов.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, у РЭО есть специальный медиабанк с экопросветительскими материалами: социальной рекламой, плакатами, фото, уроками «Зеленой школы». А ролики с участием медийных личностей стали традицией компании, они становятся все популярнее, поэтому все больше россиян задумывается об экологичной модели поведения.