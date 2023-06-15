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«Траст» и ВЭБ. РФ на ПМЭФ-2023 объявили о планах совместной работы

15 июня 2023, 14:47
Фото: 1MI
15 июня на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов и заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин подписали меморандум о сотрудничестве по сопровождению непрофильных активов.

В рамках сотрудничества ВЭБ.РФ и «Траст» смогут объединять свои ресурсы и усилия для более эффективной совместной работы с проблемной задолженностью.

«Подписанный меморандум предполагает наше сотрудничество с ВЭБ.РФ по целому ряду задач: от непосредственного взыскания задолженности до совершенствования методик и законов, регулирующих такое взыскание. Отдельной важной частью нашего партнерства станут совместные мероприятия в вопросе розыска имущества должников. Это часто непростой и длительный процесс, требующий участия большого количества разнопрофильных специалистов», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

«ВЭБ.РФ и „Траст“ наработали первоклассные компетенции в работе с непрофильными активами. Сегодня мы делаем очередной важный шаг в совершенствовании этой работы, результаты которой — развитие предприятий, сохранение их трудовых коллективов, создание дополнительной стоимости в экономике регионов и городов», — сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.

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