Стало известно кто стал новым генеральным директором футбольного клуба «Уфа»

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Футбольный клуб «Уфа» менее недели функционировал без генерального директора. Александр Егоров стал новым генеральным директором футбольного клуба «Уфа» после того как на прошлой неделе Шамиль Газизов сложил с себя полномочия, а также принял на себя ответственность за неудачи клуба в последнее время.
Решение о назначении Егорова приняло правление футбольного клуба «Уфа». Министр спорта республики анонсировал, что в скором времени правлению будет представлена кандидатура нового главного тренера команды.
Александр Егоров — спортивный функционер, судья всероссийской категории. В феврале 2020 года его избрали президентом Федерации футбола Мордовии и директором межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».