Стало известно кто стал новым генеральным директором футбольного клуба «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» менее недели функционировал без генерального директора. Александр Егоров стал новым генеральным директором футбольного клуба «Уфа» после того как на прошлой неделе Шамиль Газизов сложил с себя полномочия, а также принял на себя ответственность за неудачи клуба в последнее время.