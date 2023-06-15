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Стало известно кто стал новым генеральным директором футбольного клуба «Уфа»

15 июня 2023, 15:05
Фото: 1MI

Новым генеральным директором ФК «Уфа» стал спортивный функционер Александр Егоров

О назначении нового гендиректора сообщили в пресс-службе клуба «Уфа» 15 июня.

Футбольный клуб «Уфа» менее недели функционировал без генерального директора. Александр Егоров стал новым генеральным директором футбольного клуба «Уфа» после того как на прошлой неделе Шамиль Газизов сложил с себя полномочия, а также принял на себя ответственность за неудачи клуба в последнее время.

Решение о назначении Егорова приняло правление футбольного клуба «Уфа». Министр спорта республики анонсировал, что в скором времени правлению будет представлена кандидатура нового главного тренера команды.

Александр Егоров — спортивный функционер, судья всероссийской категории. В феврале 2020 года его избрали президентом Федерации футбола Мордовии и директором межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Вслед за гендиректором ФК «Уфа» Газизовым клуб покинули главный и старший тренера
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
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