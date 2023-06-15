Стало известно дым от какого пожара в центре Уфы снова напугал горожан

В среду 15 июня жители Уфы заметили дым из центра Уфы. В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что горит неэксплуатируемый дом по адресу улица Пугачева, 108. В ведомстве уточнили, что на данный момент информации о пострадавших не поступало, однако процесс тушения пожара продолжается. Судя по карте дом по адресу улица Пугачева находится буквально в десятке метров от улицы Генерала Рыленко, где сейчас идет реконструкция. До ноября «Дортрансстрой» должен сдать масштабный подряд