Стало известно дым от какого пожара в центре Уфы снова напугал горожан

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В среду 15 июня жители Уфы заметили дым из центра Уфы. В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что горит неэксплуатируемый дом по адресу улица Пугачева, 108. В ведомстве уточнили, что на данный момент информации о пострадавших не поступало, однако процесс тушения пожара продолжается. Судя по карте дом по адресу улица Пугачева находится буквально в десятке метров от улицы Генерала Рыленко, где сейчас идет реконструкция. До ноября «Дортрансстрой» должен сдать масштабный подряд
Напомним, в прошлую пятницу 9 июня жители всей Уфы и пригорода столицы не на шутку испугались огромного столба дыма — горели 60 кубометров горючего на складе ГСМ предприятия «Уфа-Хим», расположенного впритык к железнодорожному вокзалу города Уфы.
Пожар более сотни спасателей тушили три часа, по предварительной версии пожар произошел из-за нарушения техники безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ход которого контролирует глава федерального следкома Александр Бастрыкин.