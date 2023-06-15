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Стало известно дым от какого пожара в центре Уфы снова напугал горожан

15 июня 2023, 14:30
Фото: mkset.ru

В Уфе горит дом по улице Пугачева рядом с реконструируемой улицей Генерала Рыленко

Жителей Уфы в очередной раз напугал черный дым, пожар уже тушат, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 15 июля.

В среду 15 июня жители Уфы заметили дым из центра Уфы. В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что горит неэксплуатируемый дом по адресу улица Пугачева, 108. В ведомстве уточнили, что на данный момент информации о пострадавших не поступало, однако процесс тушения пожара продолжается. Судя по карте дом по адресу улица Пугачева находится буквально в десятке метров от улицы Генерала Рыленко, где сейчас идет реконструкция. До ноября «Дортрансстрой» должен сдать масштабный подряд

Напомним, в прошлую пятницу 9 июня жители всей Уфы и пригорода столицы не на шутку испугались огромного столба дыма — горели 60 кубометров горючего на складе ГСМ предприятия «Уфа-Хим», расположенного впритык к железнодорожному вокзалу города Уфы.

Пожар более сотни спасателей тушили три часа, по предварительной версии пожар произошел из-за нарушения техники безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ход которого контролирует глава федерального следкома Александр Бастрыкин.

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Происшествия#Новости Уфы
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