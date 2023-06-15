Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы

Безопасность детей и личного имущества в общественном пространстве обеспечат 200 камер видеонаблюдения, доступ к которым будет круглосуточный через мобильное приложение. Пользоваться как приложением, так и в целом интернетом, можно будет из высокоскоростного лифта Brilliant BLT с усиленным мобильным сигналом внутри кабины.