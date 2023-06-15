Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Жилой комплекс Le cristal строит группа компаний «Строительное управление 1», располагаться он будет сразу за Универмагом «Уфа». В шаговой доступности «зеленая зона», торговые центры и супермаркеты. В пяти минутах реконструированная застройщиков гимназия №115, детские сады и поликлиники.
Проект отделки жилого комплекса выполнен в натуралистических мотивах с блеском кристаллов дополнят дизайн изящные люстры. В вестибюльной секции будет предусмотрены ресепшен, зоны отдыха и ожидания.
Комфортная инфраструктура, в особенности для семей с детьми. Застройщик обещает жильцам детскую игровую зону с уборной и раздевалкой и коворкинг-пространство для взрослых.
Хранить велосипеды, самокаты и коляски жильцам предлагается в специально отведенном месте.
Безопасность детей и личного имущества в общественном пространстве обеспечат 200 камер видеонаблюдения, доступ к которым будет круглосуточный через мобильное приложение. Пользоваться как приложением, так и в целом интернетом, можно будет из высокоскоростного лифта Brilliant BLT с усиленным мобильным сигналом внутри кабины.
Планировку самих квартир застройщик предлагает разнообразную: high flat с высотой потолка до 3,3 метра, с мастер-спальней, с панорамными окнами с видом на город, высота потолков в квартирах на первом этаже достигает 3,6 метра.
Старт продаж квартир в ЖК бизнес-класса с 15 июня. Подробности о Le Cristal и планировке квартир по телефону: +7(347) 201-00-00.