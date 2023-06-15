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Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы

15 июня 2023, 06:42
Жилой комплекс строит группа компаний «Строительное управление 1», располагаться он будет сразу за Универмагом «Уфа».

Жилой комплекс Le cristal строит группа компаний «Строительное управление 1», располагаться он будет сразу за Универмагом «Уфа». В шаговой доступности «зеленая зона», торговые центры и супермаркеты. В пяти минутах реконструированная застройщиков гимназия №115, детские сады и поликлиники.

Проект отделки жилого комплекса выполнен в натуралистических мотивах с блеском кристаллов дополнят дизайн изящные люстры. В вестибюльной секции будет предусмотрены ресепшен, зоны отдыха и ожидания.

Вестибюль секция АВестибюль секция А
Вестибюль секция БВестибюль секция Б
Вестибюль секция А

Комфортная инфраструктура, в особенности для семей с детьми. Застройщик обещает жильцам детскую игровую зону с уборной и раздевалкой и коворкинг-пространство для взрослых.

Хранить велосипеды, самокаты и коляски жильцам предлагается в специально отведенном месте.

Безопасность детей и личного имущества в общественном пространстве обеспечат 200 камер видеонаблюдения, доступ к которым будет круглосуточный через мобильное приложение. Пользоваться как приложением, так и в целом интернетом, можно будет из высокоскоростного лифта Brilliant BLT с усиленным мобильным сигналом внутри кабины.

Планировку самих квартир застройщик предлагает разнообразную: high flat с высотой потолка до 3,3 метра, с мастер-спальней, с панорамными окнами с видом на город, высота потолков в квартирах на первом этаже достигает 3,6 метра.

Старт продаж квартир в ЖК бизнес-класса с 15 июня. Подробности о Le Cristal и планировке квартир по телефону: +7(347) 201-00-00.

#Элина Сайфранова
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