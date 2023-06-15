Сбербанк активно финансирует проекты бизнеса по импортозамещению

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:18
Так, среди профинансированных Сбербанком сделок — приобретение мощностей по производству упаковки и приобретение 25 тыс. контейнеров для замещения иностранных транспортных компаний.
«Заявки на создание нового производства пока относительно редки, скорее всего, из-за сложности организации таких проектов и недавнего запуска соответствующих инструментов господдержки. Первую сделку по программе „Кластерная инвестиционная платформа“ Сбербанк одобрил в конце апреля», — сообщил он. Кроме того, в середине мая с Минпромторгом России было подписано соглашение об увеличении на Сбербанк лимита субсидий в рамках программы «Промышленная ипотека», что приведет к увеличению объема кредитования бизнеса по ней с 2 млрд до 12 млрд руб., отметил Анатолий Попов.
«Также Сбербанк поддерживает инициативы Минэкономразвития по стимулированию проектов в отраслях, приоритетных для достижения технологического суверенитета и для структурной адаптации экономики, — добавил он. — В середине апреля правительство России приняло постановление №603 о таксономии (классификации) приоритетных отраслей для поддержки со стороны государства. В июне–июле 2023 года ожидается выпуск соответствующей нормативной базы от Банка России по снижению риск-весов при кредитовании проектов в 13 отраслях, среди которых — микроэлектроника, судостроение, авиастроение, электроника, автомобильная промышленность».
Качество проработки проектов по импортозамещению клиентами Сбербанка не снижается, подчеркнул Анатолий Попов. «Но на реализацию новых проектов в текущих условиях могут негативно влиять геополитические риски, — уточнил он. — При анализе новых проектов Сбербанк дополнительно оценивает эти риски и максимально эффективно управляет ими».