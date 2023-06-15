Сбербанк активно финансирует проекты бизнеса по импортозамещению

«Заявки на создание нового производства пока относительно редки, скорее всего, из-за сложности организации таких проектов и недавнего запуска соответствующих инструментов господдержки. Первую сделку по программе „Кластерная инвестиционная платформа“ Сбербанк одобрил в конце апреля», — сообщил он. Кроме того, в середине мая с Минпромторгом России было подписано соглашение об увеличении на Сбербанк лимита субсидий в рамках программы «Промышленная ипотека», что приведет к увеличению объема кредитования бизнеса по ней с 2 млрд до 12 млрд руб., отметил Анатолий Попов.