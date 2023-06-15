Сбер продал более 1,5 млн умных устройств Sber с ассистентом Салют

«Совсем недавно мы отмечали важную веху — первый миллион проданных устройств, теперь мы стремительно подошли к новой промежуточной отметке в полтора миллиона, пройдя этот путь менее чем за год. Мы действительно наблюдаем растущую популярность наших умных устройств, в частности в сегменте умных колонок и телевизоров с ОС Салют ТВ. В наших планах занять лидирующие позиции на рынке потребительской электроники, видим своей задачей сейчас обеспечить людей в нашей стране умной, доступной и качественной техникой, которая будет гарантировать постоянное развитие сервисов и стабильность их работы».