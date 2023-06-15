Рейдерский захват: мусорного регоператора Башкирии силой выставили с полигона ТКО

Отметим, что 2 июня регоператора отказались пускать на полигон ТКО в Агидели, куда они должны были свозить мусор. Данный полигон принадлежит администрации города и до конца 2022 года он находился в аренде у «Дюртюлимелиоводстроя», до этого проблем с вывозом мусора не возникало. Однако власти города также в одностороннем порядке не продлили договор аренды и потому с 1 июня на въезде на полигон ТКО был повешен амбарный замок. Отказ продления договор аренда компания оспаривает в суде, однако этот процесс не быстры. Между тем, свозить мусор из Агидели на другие свалки вопреки схеме вывоза мусора запрещено, чревато это крупными денежными штрафами.