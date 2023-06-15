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Рейдерский захват: мусорного регоператора Башкирии силой выставили с полигона ТКО

15 июня 2023, 11:42
Фото: 1MI

Сотрудников мусорного регоператора Башкирии силой выставили с полигона ТКО

Инцидент произошёл сегодня, 15 июня, в Янаульском районе. Неизвестные силой вывели сотрудников регоператора «Дюртюлимелиоводстрой» с полигона ТКО, который принадлежит правительству Башкортостана.

В Янаульском районе с местного полигона ТКО якобы силой вывели сотрудников скандального регоператора «Дюртюлимелиоводстрой». Как сообщают очевидцы, на полигон прибыли неизвестные спортивного телосложения, а также замминистра экологии Башкирии Шамиль Фаррахов и первый заместитель главы администрации района Салават Гильмиев.

Фото: телеграм-канал "Чисто и точка"

Известно, что данный полигон принадлежит ООО «Табигат», учредителем компании является правительство РБ. На данный момент в отношении ООО «Табигат» инициирована процедура банкротства, компания находится в стадии внешнего управления. Арендует полигон ТКО регоператор «Дюртюлимелиоводстрой».

Видео: телеграм-канал "Чисто и точка"

ООО «Табигат» намерена расторгнуть договор аренды с регоператором в одностороннем порядке. Заявил об этом непосредственно замминистра экологии Шамиль Фаррахов. Гендиректор компании Лилия Нугаева заявила, что происходящее в компании считают рейдерским захватом, данное решение они намерены обжаловать в суде.

Фото: телеграм-канал "Чисто и точка"

Отметим, что 2 июня регоператора отказались пускать на полигон ТКО в Агидели, куда они должны были свозить мусор. Данный полигон принадлежит администрации города и до конца 2022 года он находился в аренде у «Дюртюлимелиоводстроя», до этого проблем с вывозом мусора не возникало. Однако власти города также в одностороннем порядке не продлили договор аренды и потому с 1 июня на въезде на полигон ТКО был повешен амбарный замок. Отказ продления договор аренда компания оспаривает в суде, однако этот процесс не быстры. Между тем, свозить мусор из Агидели на другие свалки вопреки схеме вывоза мусора запрещено, чревато это крупными денежными штрафами.

Руководство «Дюртюлимелиоводстроя» предполагает, что второй амбарный замок может появиться на полигоне ТКО в Янаульском районе и тогда в городе произойдет мусорный коллапс. Однако власти представителям регоператора заявили, что «чинить препятствия» не будут.

— Никто чинить препятствия по вывозу мусора согласно террсхеме на данный полигон не будет, — замминистра экологии Шамиля Фаррахова.

Саму ситуацию с мусорным полигоном в Агидели регоператор связывает с выдавливанием из Башкирии «Дюртюлимелиоводстроя». Попытки предпринимаются еще с 2019 года, хотя за это время убрать регоператора, который выиграл конкурс на обслуживание северо-запада республики, законными методами не получилось. Поэтому в компании не исключают, что в ход могут идти и такие методы.

В свою очередь, глава республики Радий Хабиров также неоднократно высказывал недовольства работой регоператора и поручал чиновникам «дожимать» этот вопрос, отмечая «тот, кто не хочет нормально работать в республике, работать не должен».

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#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Мусорный полигон#Мусор#Вывоз мусора#Полигон ТКО#Видео
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