РЭО зафиксировал двукратный рост числа концессионных соглашений по ТКО

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Об этом гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, выступая на сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам», проходившей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), информирует rostovgazeta.
Буцаев рассказал о высоком интересе инвесторов к льготным займам, выделенным из средств от размещения облигаций РЭО с субсидированием купона, которые в качестве меры поддержки применяют при реализации заемщиком концессий.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, тоже участвовавшая в сессии РЭО, отдельно обозначила важность проблемы привлечения инвестиций в отрасль и вопроса гарантий их возврата инвесторам.
«Нам нужно обеспечить не только поддержку проекта на старте, но и окупаемость этого проекта. Об этом говорят сегодня все представители бизнеса», — отметила Абрамченко. Вице-премьер выразила убежденность, что этим государству предстоит заняться в будущем.
«В общей сложности в рамках концессий в России сейчас на разной стадии создания (реконструкции) находятся объекты входящей мощностью обработки 10 миллионов тонн. Мы стараемся структурировать проекты по созданию комплексных объектов, включающих объекты обработки и утилизации, это было условие со стороны правительства», — напомнил Буцаев. Он добавил, что на сегодняшний день РЭО отслеживает проекты на 149 миллиардов рублей, при этом Кабинет министров дал оператору разрешение привлечь 100 миллиардов.
От главы РЭО участники сессии также узнали, что две трети заявленных объектов начнут работу в 2024 году. При этом завершения инвестиционной стадии всех концессий, подписанных на сегодняшний день, ждут в 2026 году.
Для того, чтобы концессии начали действовать, отрасль обращается к поиску финансов, которые были бы дешевле тех, что предоставляет рынок кредитования, подвел итог Денис Буцаев. В зависимости от статуса заемщика ставка на инвестиционные ресурсы может меняться от 11,5% до 12−14% со сроком окупаемости от восьми лет. В связи с этим гендиректор РЭО отчитался о достигнутой договоренности, в рамках которой возмещением 90% от ключа займется государство. Таким образом, оператор на финансовом рынке получает средства по рыночной ставке, а инвесторам выделяет по субсидированной ставке, составляющей 5%.