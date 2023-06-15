РЭО зафиксировал двукратный рост числа концессионных соглашений по ТКО

Для того, чтобы концессии начали действовать, отрасль обращается к поиску финансов, которые были бы дешевле тех, что предоставляет рынок кредитования, подвел итог Денис Буцаев. В зависимости от статуса заемщика ставка на инвестиционные ресурсы может меняться от 11,5% до 12−14% со сроком окупаемости от восьми лет. В связи с этим гендиректор РЭО отчитался о достигнутой договоренности, в рамках которой возмещением 90% от ключа займется государство. Таким образом, оператор на финансовом рынке получает средства по рыночной ставке, а инвесторам выделяет по субсидированной ставке, составляющей 5%.