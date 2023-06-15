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РЭО поможет Тамбовской области с реализацией инвестиционных проетов

15 июня 2023, 12:25
Фото: Википедия
На XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано соглашение о сотрудничестве между генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым.

По словам Буцаева, в Тамбовской области планируется реализация инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для этого будет использоваться механизм концессий. Он уже показал свою эффективность в других российских регионах.

На встрече также обсудили развитие инфраструктуры по обращению с отходами в регионе и перспективные проекты, сообщает nashgorod.ru.

В рамках соглашения Российский экологический оператор рассмотрит возможность оказания поддержки региону в реализации проектов по созданию и эксплуатации объектов по обращению с ТКО. В частности, финансирование может быть осуществлено через выпуск облигаций ППК.

Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Основная цель оператора заключается в достижении к 2030 году 100% объема сортировки ТКО и снижении объема ТКО, направляемого на полигоны, вдвое. Эти показатели невозможно достичь без развития экономики замкнутого цикла.

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