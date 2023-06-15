РЭО поможет Тамбовской области с реализацией инвестиционных проетов

По словам Буцаева, в Тамбовской области планируется реализация инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для этого будет использоваться механизм концессий. Он уже показал свою эффективность в других российских регионах.