РЭО поможет Курской области в развитии инфраструктуры обращения с ТКО

Денис Буцаев отметил, что соглашение о взаимодействии в области обращения с ТКО предусматривает разработку совместного плана мероприятий для реализации инвестиционных проектов по созданию объектов обработки и утилизации ТКО, в том числе с использованием концессионных соглашений. Этот механизм уже успешно применялся регионами для развития инфраструктуры обращения с ТКО.