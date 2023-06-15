РЭО поможет Курской области в развитии инфраструктуры обращения с ТКО

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор региона Роман Старовойт подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры обращения с ТКО в регионе. Это произошло во время встречи на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет gorod55.ru.
Денис Буцаев отметил, что соглашение о взаимодействии в области обращения с ТКО предусматривает разработку совместного плана мероприятий для реализации инвестиционных проектов по созданию объектов обработки и утилизации ТКО, в том числе с использованием концессионных соглашений. Этот механизм уже успешно применялся регионами для развития инфраструктуры обращения с ТКО.
Российский экологический оператор совместно с руководством Курской области определит источники финансирования инвестиционных проектов на территории региона и рассмотрит возможности предоставления поддержки проектам от РЭО.
Соглашение также содержит положения о взаимодействии в информационной сфере и оказании поддержки в организации деятельности по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов.