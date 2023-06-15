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РЭО и Сбер подписали договор о софинансировании концессий в области ТКО

15 июня 2023, 13:24
На XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Российский экологический оператор (РЭО) и публичное акционерное общество «Сбербанк России» подписали соглашение о сотрудничестве в области создания объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Соглашение было подписано генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным, пишет gorod55.ru

В рамках соглашения стороны планируют разработать и доработать типовые решения для софинансирования инвестиционных проектов в отрасли обращения с ТКО. РЭО сможет оказывать финансовую поддержку регионам через предоставление льготных долгосрочных займов концессионерам, а Сбербанк привлечет средства через свои облигации. Финансирование проектов сможет достигать 95% от их стоимости. Основной акцент будет сделан на проекты по строительству и реконструкции объектов обращения с ТКО.

Главная цель соглашения — повышение эффективности деятельности Сбербанка и РЭО, а также установление долгосрочных партнерских отношений для софинансирования инфраструктурных проектов в области обращения с ТКО. Стороны намерены разработать единые стандарты участия в реализации таких проектов на основе концессионных соглашений. Совместное финансирование проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО будет одним из приоритетных направлений их деятельности.

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