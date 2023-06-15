РЭО и Сбер подписали договор о софинансировании концессий в области ТКО

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Соглашение было подписано генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным, пишет gorod55.ru
В рамках соглашения стороны планируют разработать и доработать типовые решения для софинансирования инвестиционных проектов в отрасли обращения с ТКО. РЭО сможет оказывать финансовую поддержку регионам через предоставление льготных долгосрочных займов концессионерам, а Сбербанк привлечет средства через свои облигации. Финансирование проектов сможет достигать 95% от их стоимости. Основной акцент будет сделан на проекты по строительству и реконструкции объектов обращения с ТКО.
Главная цель соглашения — повышение эффективности деятельности Сбербанка и РЭО, а также установление долгосрочных партнерских отношений для софинансирования инфраструктурных проектов в области обращения с ТКО. Стороны намерены разработать единые стандарты участия в реализации таких проектов на основе концессионных соглашений. Совместное финансирование проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО будет одним из приоритетных направлений их деятельности.