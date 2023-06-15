РЭО и Сбер подписали договор о софинансировании концессий в области ТКО

В рамках соглашения стороны планируют разработать и доработать типовые решения для софинансирования инвестиционных проектов в отрасли обращения с ТКО. РЭО сможет оказывать финансовую поддержку регионам через предоставление льготных долгосрочных займов концессионерам, а Сбербанк привлечет средства через свои облигации. Финансирование проектов сможет достигать 95% от их стоимости. Основной акцент будет сделан на проекты по строительству и реконструкции объектов обращения с ТКО.